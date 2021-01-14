الاتحاد السكندري يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج

الخميس، 14 يناير 2021 - 21:07

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الاتحاد

قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري بالتنسيق مع إبراهيم حسن مدير الكرة إيقاف مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج والأداء خلال الفترة المقبلة.

وأشار بيان الاتحاد إلى أنه عقب الهزيمة اليوم الخميس من الجونة والأداء غير الجيد في المباريات تقرر إيقاف المستحقات رغم توفير الإدارة كافة عوامل الاستقرار والنجاح من الناحيتين المالية والإدارية.

وأوضح البيان أن الإدارة قررت بالتنسيق مع الجهاز الفني اتخاذ كافة الإجراءات لإعادة الانضباط للفريق وتحقيق آمال وطموحات الجماهير.

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كما دعى مجلس الإدارة جمهور الفريق لمساندة اللاعبين لتقديم الأداء المميز بعدما حصل الفريق على إشادة في بداية الموسم.

وخسر الاتحاد من الجونة بهدفين دون رد في سابع جولات الدوري.

ويحتل الاتحاد المركز الثامن في جدول الترتيب بعد خوضه لست مباريات حصد فيهم ثماني نقاط فقط.

الاتحاد السكندري في الدوري
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