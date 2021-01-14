مونديال اليد - ريمونتادا صحراوية.. الجزائر تعود من بعيد وتهزم المغرب في سيناريو درامي

عاد المنتخب الجزائري من بعيد تماما، وفاز على المغرب في الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس العالم لكرة اليد.

وفازت الجزائر على المغرب بنتيجة 24-23 على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدرية الجديدة، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.

المغرب تسيد المباراة من بدايتها، وتقدم بفارق 7 نقاط وبنتيجة 15-7 مع نهاية الشوط الأول.

ياسين الإدريسي حارس المغرب تصدى لـ ثلاث رميات جزاء من أصل أربع احتسبوا ضد فريقه.

وفي الشوط الثاني، قدمت الجزائر عودة عظيمة وكسروا صمود الإدريسي، اكتملت العودة في الدقيقة الأخيرة بتحقيق أول تقدم في المباراة بنتيجة 24-23.

نتيجة المباراة ظهرت على نور الدين البوحديوي مدرب المغرب عقب صافرة الحكم، إذ دخل في موجة من الغضب الشديد والحزن الهيستيري. حالة طبيعية بعدما كان فريقه قريبا من تحقيق أول فوز في تاريخ بلاده بكأس العالم لليد خلال 29 مباراة خاضوها بشكل عام في البطولة.

الفوز رفع رصيد الجزائر إلى نقطتين في صدارة ترتيب المجموعة السادسة، فيما تجمد رصيد المغرب عند لا شيء من النقاط.

وتلتقي البرتغال بعد قليل مع أيسلندا في المباراة الأخرى بالمجموعة هذه الجولة.

الجزائر ستواجه أيسلندا في الجولة الثانية يوم السبت، فيما ستلتقي المغرب مع البرتغال.