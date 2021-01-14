"البروفيسور" رويدا يعود لتدريب كولومبيا

الخميس، 14 يناير 2021 - 19:37

كتب : FilGoal

رينالدو رويدا - كولومبيا

أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، عن تعيين رينالدو رويدا مديرا فنيا جديدا للمنتخب الأول.

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من رحيل رويدا عن منتخب تشيلي لتولي تدريب بلاده كولومبيا.

ويعوض رويدا سلفه البرتغالي كارلوس كيروش المقال من تدريب كولومبيا بعد البداية الكارثية في تصفيات كأس العالم 2022.

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ووجّه الاتحاد الكولومبي الشكر لنظيره التشيلي لتعاونه وسماحه برحيل رويدا لتولي تدريب منتخب بلاده.

رويدا (63 عاما) أشرف على قيادة منتخبات شباب كولومبيا بين 2002 و2004، قبل أن يتولى مهمة المنتخب الأول حتى 2006.

ويُلقّب رويدا بـ "البروفيسور" أو "المُعلّم"، ويمتلك خبرة كبيرة في الملاعب اللاتينية.

رويدا درّب ديبورتيفو كالي وميديين في بداية مسيرته، وبعد ولايته مع بلاده كولومبيا، تحوّل لتدريب منتخبات هوندوراس، والإكوادور، ثم أتليتكو ناسيونال، وفلامنجو، وأخيرا تشيلي.

وحقق رويدا نجاحات كبيرة مع أتليتكو ناسيونال، إذ توج معه بكوبا ليبرتادوريس 2016، كما قاد هوندورس للتأهل إلى مونديال 2010، والإكوادور إلى مونديال 2014.

وسيقود رويدا بلاده كولومبيا في كوبا أمريكا 2021، وفي تصفيات كأس العالم 2022.

وأشرف رويدا على تدريب تشيلي منذ يناير 2018، وقاد منتخبها في 27 مباراة، فاز في 10 وخسر مثلها وتعادل 7 مرات.

وتحتل كولومبيا المركز السابع في تصفيات المونديال برصيد 4 نقاط من 4 مباريات، إذ حققت فوزا وحيدا وتعادلا وتلقت هزيمتين بالثلاثة أمام أوروجواي وبالستة أمام الإكوادور، نتائج أطاحت بالبرتغالي كيروش من منصبه

كولومبيا تشيلي
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