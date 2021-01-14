رضا شحاتة: القادم أصعب للجونة.. ونريد لعب كرة جميلة أمام الزمالك

الخميس، 14 يناير 2021 - 19:28

كتب : FilGoal

رضا شحاتة - الجونة

قال رضا شحاتة المدير الفني للجونة إن القادم سيكون أصعب لفريقه وأن كل المنافسين سيخوضون مبارياتهم ضده بقوة أكبر بسبب تحسن فريقه.

وتحدث رضا شحاتة لقناة "أون تايم سبورتس" عقب الفوز على الاتحاد السكندري في سابع جولات الدوري بهدفين دون رد قائلا: "نريد أن نثبت إننا فريق مختلف الوسم الجاري".

وواصل "كنا نستطيع قتل المباراة مبكرا ولكن الأهم هو الفوز في النهاية".

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وعن سر علاقته مع اللاعبين قال: "لا أتعامل معهم كمدرب ولاعبين في فريقي بل هم أشقائي وأقول لهم دائما نحن لم نفعل أي شيء حتى الآن والقادم أصعب لأن المنافسين سيخوضون مبارياتنا بقوة أكبر".

وعن مواجهة الزمالك الثلاثاء المقبل في ثامن جولات الدوري قال: "مباراة كبيرة أمام نادي كبير وأتمنى التوفيق وتحقيق نتيجة إيجابية".

وأتم رضا شحاتة "نريد لعب كرة قدم لا تعتمد على الدفاع وخطف نقطة للتعادل نريد تقديم كرة جميلة وأتمنى أن تكون مباراة جيدة".

ووصل رصيد الجونة إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بفارق نقطة عن الأهلي والزمالك صاحبي الصدارة.

ويظل الجونة الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري خلال الموسم الجاري مع الأهلي والزمالك رغم خوضه لمباراة أكثر من قطبي الكرة المصرية.

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