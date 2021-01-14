الجونة يكسر لعنة 12 عاما ضد الاتحاد وينفرد بالمركز الثالث في الدوري

الخميس، 14 يناير 2021 - 19:09

كتب : FilGoal

الجونة

انتظر الجونة 12 عاما ليعرف طريقا للانتصار أمام الاتحاد السكندري وتلك المرة الفوز كان هو الأغلى لكتيبة المدرب رضا شحاتة.

وانتصر الجونة على ضيفه الاتحاد في ملعب خالد بشارة اليوم الخميس بهدفين دون رد في سابع جولات الدوري.

افتتح كريم الطيب أهداف المباراة في الدقيقة 32 بتسديدة بيمناه على الطائر من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من جوزيف نجويم.

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فيما جاء الهدف الثاني برأسية من إسلام رشدي بعد عرضية من جوزيف نجويم كذلك من ركلة ركنية فشل دفاع الاتحاد في تشتيتها في الدقيقة 89.

وأصبح ذلك الانتصار هو الرابع للجونة خلال الموسم الجاري ويظل الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري خلال الموسم الجاري مع الأهلي والزمالك رغم خوضه لمباراة أكثر من قطبي الكرة المصرية.

ومنذ عام 2009 لم يستطع الجونة الفوز على الاتحاد في الدوري قط وبعد 12 عاما من الانتظار تحقق الفوز.

أما الاتحاد ففشل لثالث مباراة على التوالي في معرفة الانتصار بعد الفوز على طلائع الجيش.

بتلك النتيجة وصل رصيد الجونة إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بفارق نقطة عن الأهلي والزمالك صاحبي الصدارة.

فيما تجمد رصيد الاتحاد عند ثماني نقاط من ست مباريات خاضها ويحتل بهم المركز الثامن.

الجونة الاتحاد في الدوري
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