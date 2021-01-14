الزمالك ينفي عبر في الجول إصابة أحمد سيد "زيزو"

الخميس، 14 يناير 2021 - 18:58

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - طلائع الجيش - زيزو

نفى نادي الزمالك ما يٌقال حول تعرض أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق لإصابة في الأنف.

وتواصل FilGoal.com مع الجهاز الطبي لنادي الزمالك للاستفسار عن حقيقة ما يثار في بعض التقارير الصحفية.

الجهاز الطبي نفى تلك الشائعات، وكشف بأن اللاعب يتواجد في منزله بشكل طبيعي ولم يتعرض لأي شيء.

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الزمالك فاز أول أمس الثلاثاء على المصري بهدف مقابل لا شيء. مباراة شارك فيها زيزو كاساسي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك الجونة أحمد سيد زيزو
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