في الجول يكشف كيف يفكر الزمالك في مصير أوناجم

الخميس، 14 يناير 2021 - 18:42

كتب : FilGoal

محمد أوناجم - الزمالك - طلائع الجيش

مع وصولنا لمنتصف شهر يناير، ما زال مصير محمد أوناجم الجناح المغربي مع الزمالك لم يتحدد بعد.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن إدارة الزمالك وضعت اسم محمد أوناجم على قائمة المرشحين للرحيل عن الفريق، في حالة التعاقد مع مهاجم أجنبي.

جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي منح إدارة الزمالك الموافقة على فكرة رحيل أوناجم للتعاقد مع مهاجم أجنبي، وكانت موافقته على رحيل أوناجم بدلا من حميد أحداد.

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فكرة التخلي عن أحد اللاعبين الأجنبيين في الأساس متوقفة على رحيل مصطفى محمد أولا، والذي لم يحسم حتى الآن مصير انتقاله إلى سانت إيتيان الفرنسي.

في حالة رحيل مصطفى محمد، سيكون هدف الزمالك هو التعاقد مع مهاجم أجنبي يعتمد عليه كأساسي للفريق، في ظل عدم توافر الأسماء المحلية القادرة على قيادة هجوم الأبيض.

الزمالك يملك حاليا 5 لاعبين أجانب، هم حمزة المثلوثي، وفرجاني ساسي، وأشرف بنشرقي، ومحمد أوناجم، وحميد أحداد.

وبالتالي، يحتاج الزمالك للتخلي عن أحد لاعبيه الأجاني إذا أراد ضم أجنبي آخر.

هنا ستكون الأولية لرحيل محمد أوناجم عوضا عن حميد أحداد المهاجم المغربي.

محمد أوناجم شارك مع الزمالك هذا الموسم في مباراتين فقط، صنع فيهما هدفا واحدا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك محمد أوناجم
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