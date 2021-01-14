مونديال اليد – بيلاروسيا تتعادل مع الاتحاد الروسي في مباراة مثيرة

تعادلت بيلاروسيا مع الاتحاد الروسي بنتيجة 32-32 على صالة استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة من كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.

شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل أيضا بنتيجة 15-15 لكل فريق.

وفي شوط المباراة الثاني، استمر التكافؤ بين الفريقين، فلم يرتفع الفارق عن هدفين لأي فريق، إلى أن انتهت المباراة بالتعادل.

منتخب الاتحاد الروسي كاد يحقق الفوز في الثانية الأخيرة، لولا تألق حارس بيلاروسيا والتصدي لكرة من الجناح الأيمن، لينتهي اللقاء بالتعادل.

دولة روسيا تشارك في البطولة تحت اسم (الاتحاد الروسي)، ضمن قواعد صارمة وضعها الاتحاد الدولي لكرة اليد، للسماح لهم بالمشاركة في البطولة.

القواعد الصارمة تتضمن مشاركتهم تحت اسم الاتحاد الروسي، وبشعار الاتحاد الروسي بدلا من علم روسيا دون كتابة. على أن يٌعزف نشيد الاتحاد الدولي عوضا عن النشيد الوطني الروسي.

التعادل منح نقطة أولى لكل فريق في البطولة، فيما ستلعب سلوفينيا مع كوريا الجنوبية بعد قليل في ثاني لقاءات المجموعة.

وتلعب بيلاروسيا يوم السبت المقبل مع كوريا الجنوبية في الجولة الثانية، فيما يلعب الاتحاد الروسي مع سلوفينيا.