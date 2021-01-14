بعد 10 سنوات في تشيلسي.. لوكاس بيازون يرحل أخيرا إلى براجا

الخميس، 14 يناير 2021 - 18:20

كتب : FilGoal

لوكاس بيازون - براجا

رحل لوكاس بيازون عن تشيلسي بشكل نهائي إلى سبورتنج براجا البرتغالي في سوق الانتقالات الشتوية.

وأعلن براجا عن ضم بيازون بعقد يمتد حتى صيف 2025.

لينهي بيازون علاقته بـ تشيلسي التي استمرت لـ 10 سنوات منذ انضمامه إلى البلوز قادما من ساو باولو مقابل 7,5 ملايين يورو.

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ورغم تواجده لعقد كامل على ذمة الفريق اللندني، فإنه لم يخض معه إلا مباراة وحيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، كان ذلك عندما شارك لمدة 16 دقيقة في مواجهة أستون فيلا عام 2012 تحت قيادة رافا بينيتث، وتمكّن من صناعة هدف في انتصار فريقه العريض بثمانيّة نظيفة.

إجمالا، لعب بيازون 3 مباريات مع تشيلسي، 2 في كأس الرابطة الإنجليزية، وواحدة في الدوري كما تقدّم الذكر.

وقام تشيلسي بإعارة جناحه البرازيلي 7 مرات مختلفة خلال تلك السنوات، إلى صفوف: مالاجا، وفيتيسه، وأينتراخت فرانكفورت، وريدينج، وفولام، وكييفو فيرونا، وأخيرا ريو آفي.

بيازون (26 عاما) حصد جائزة أفضل لاعب شاب في تشيلسي موسم 2011\2012 بعد قاد فريق الشباب للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.

لوكاس بيازون تشيلسي براجا
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