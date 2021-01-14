في الدرجة الثانية - حرس الحدود يتصدر بحري.. وتعثر أبو قير للأسمدة

الخميس، 14 يناير 2021 - 17:19

كتب : رضا السنباطي

صورة جماعية لفريق حرس الحدود

تصدر حرس الحدود ترتيب مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية المصري، فيما تعثر أبو قير للأسمدة.

وأقيمت اليوم ٦ مباريات في الجولة الثامنة لمجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية.

حقق حرس الحدود الفوز علي بني عبيد برباعية دون رد، وسجل للحرس خالد سامي، وأحمد حسني، وغريب ياسر، وأحمد سالم.

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الفوز رفع رصيد حرس الحدود إلى 17 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

وحقق سبورتينج الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد سبورتينج إلى 11 نقطة.

وحقق الأوليمبي الفوز على الحمام بثلاثية مقابل هدف، ليرتفع رصيد الأوليمبي إلى نقطة، ليعود إلى وصافة الترتيب.

وحقق فاركو الفوز على دمنهور برباعية مقابل هدفين، وسجل لفاركو شريف أشرف هدف، وهدفين لأنتوني لوكاسا، وهدف لحمبوزو، فيما سجل لدمنهور أحمد العوضي وإبراهيم حميدو، ليرتفع رصيد فاركو إلى 11 نقطة.

الرجاء بدوره فاز على الجزيرة بثلاثية دون رد، ليرتفع رصيد الرجاء إلى 7 نقاط، وتعادل بيلا مع المالية سلبيا .

وأقيمت أمس مباراتين، وحقق بلدية المحلة الفوز على دكرنس بهدفين دون رد ليرتفع رصيد بلدية المحلة إلى 13 نقطة.

وحقق كفر الشيخ الفوز على المنصورة بثلاثة أهداف دون رد، ليرتفع رصيد كفر الشيخ إلى 10 نقاط.

في الدرجة الثانية حرس الحدود
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