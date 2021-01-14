قائمة سيراميكا كليوباترا – استمرار غياب صالح وظهور أحمد ريان استعدادا لإنبي

الخميس، 14 يناير 2021 - 17:18

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا قائمة فريقه المستدعاة للقاء إنبي غدا الجمعة في ملعب بتروسبورت في سابع جولات المسابقة.

وشهدت القائمة استمرار غياب صالح جمعة للإصابة، ومواصلة أحمد ياسر ريان الظهور لثاني مباراة على التوالي عقب انضمامه للفريق معارا من الأهلي.

وجاءت القائمة التي ضمت 22 لاعبا كالتالي:

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في حراسة المرمى: عامر عامر- محمود شكري

في الدفاع: أحمد محسن- عبد الله محمود- سيف تقا- طارق سامي- محمد جمال- رجب بكار- محمود صقر

في الوسط: كوامي بونسو- محمود نبيل- وينفول كوبينا- محمد حسن- محمد توني- عبد الرحمن بودي- محمد إبراهيم

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- شريف دابو- شادي حسين- أحمد أمين "أوفة"- مصطفى ميسي- فونسينيو

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع في الدوري بثماني نقاط بعدما خاض كل مبارياته الستة.

فيما يأتي إنبي تاسعا بسبع نقاط من خمس مباريات خاضها.

سيراميكا كليوباترا إنبي في الدوري
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