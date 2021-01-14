فان خينكل يعود للملاعب بعد غياب 983 يوما

الخميس، 14 يناير 2021 - 17:11

كتب : FilGoal

ماركو فان خينكل - إيندهوفن

عاد لاعب الوسط الهولندي ماركو فان خينكل إلى الملاعب بعد تعافيه من إصابة في الركبة أبعدته 983 يوما.

فان خينكل شارك كبديل في الدقائق الثلاثة الأخيرة من المباراة التي انتهت بهزيمة آيندهوفن من ألكمار بنتيجة 3-1 في الدوري الهولندي.

الهولندي البالغ 28 عاما غاب لما يقارب 3 مواسم بعد تعرضه لجراحة في أربطة الركبة.

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وقال ماركو لشبكة "ESPN" الهولندية: "عملت بجد وأخذ الأمر وقتا طويلا، العودة مرة أخرى تبدو مثل هدية، حصلت على بعض الدقائق وهذا رائع".

وأضاف "فخور بالعودة، في النهاية أوقفت عد الأيام، لأنه الأمر صار غير مهم، فقط أعمل على التعافي وآمل في أن أمارس كرة القدم مجددا".

وأتم "مررت بأشياء كثير ة عاطفية، في النهاية أنا أقف هنا، ذلك التهئنة ستكون أمرا رائعا".

لاعب تشيلي يلعب معارا للفريق الهولندي منذ موسم 2015-16.

وكان اللاعب قد خاض المباراة الأخيرة له في مايو 2018 بقميص إيندهوفن ومن ثم أجرى الجراحة ليغيب بشكل تام عن الملعب طيلة ما يقارب 32 شهرا.

ماركو فان خينكل الدوري الهولندي أيندهوفن
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