قائمة بيراميدز – غياب حمدي.. وتواجد رمضان وأنتوي أمام المقاولون

يغيب محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز عن لقاء المقاولون العرب، فيما يتواجد رمضان صبحي، وجون أنتوي على رأس القائمة.

أعلن رودولفي أروابارينا مدرب بيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب.

القائمة شهدت تواجد إريك تراوري أيضا في وسط الملعب، بجانب أحمد فتحي في الدفاع.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي.

الدفاع: علي جبر - طارق طه - عبد الله بكري - أحمد سامي - أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور.

الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل.

الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.

ويحل المقاولون العرب ضيفا على بيراميدز في الثانية والنصف ظهر الجمعة على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.