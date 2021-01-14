العشري يخطف تعادلا ويمنع المحلة من فوز غائب على أسوان منذ 17 عاما

الخميس، 14 يناير 2021 - 16:39

كتب : FilGoal

غزل المحلة - أسوان - علاء عبد العال - خالد عيد

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة غزل المحلة وأسوان في الجولة السابعة من الدوري المصري.

تعادل أول بين الفريقين منذ 2015 إذ انتهت مواجهة الدور الأول لموسم 2015-16 بالتعادل السلبي حينها.

تقدم غزل المحلة بهدف أول لكنه فشل في الحفاظ على تقدمه ليخسر فرصة تحقيق فوزه الأول على أسوان من أبريل 2004.

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حينها حقق المحلة الفوز بثلاثية دون مقابل بفضل أهداف إكرامي عبد العزيز وعبد اللطيف الدوماني ومحسن هنداوي.

نقطة أولى لعلاء عبد العال في ظهوره الأول مع زهرة الجنوب أوقفت سلسلة هزائم أسوان في الدوري الموسم الحالي عند 4 هزائم متتالية.

تعادل رفع رصيد المحلة إلى 7 نقاط في المركز الـ 12 وأسوان ظل في المركز الثالث عشر بنفس الرصيد.

شوط أول هادئ للغاية شابه الحذر لم يشهد أي خطورة، إلا تعرض هاني عادل لاعب المحلة للإصابة ليعوضه محمد سامي.

تغييرات خالد عيد في الشوط الثاني أتت ثمارها سريعا، البديل خالد الأخميمي أرسل عرضية مرت من الجميع لتجد خالد كساب الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة 78 بعد دقيقة واحدة من نزوله كبديل.

وفي الدقيقة 87 سجل محمد العشري هدف التعادل القاتل برأسية متقنة مستغلا ركلة ثابتة نفذها عمرو الحلواني.

تسديدة من كل فريق في الثواني الأخيرة من اللقاء لم تجد الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل.

أسوان غزل المحلة الدوري المصري
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