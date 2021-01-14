ريال مدريد يعير يوفيتش إلى فرانكفورت

أعلن نادي ريال مدريد اليوم الخميس إعارة لاعبه لوكا يوفيتش إلى اينتراخت فرانكفورت الألماني لنهاية الموسم الجاري.

ولم يكشف حامل لقب الدوري الإسباني تفاصيل مالية للصفقة.

وكتبت تقاريرفي وقت سابق أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وافق على رحيل اللاعب معارا لنهاية الموسم الجاري.

وقال زيدان في تصريحات صحفية يوم الأربعاء إن مهاجمه البالغ عمره 23 عاما لم يتأقلم بعد في ريال مدريد وعانى بسبب إصابات.

وكان فابريزيو رومانو صحفي قناة سكاي سبورت قال إن ريال مدريد سيتحمل راتب يوفيتش أثناء مشاركته مع فرانكفورت.

وبذلك يعود يوفيتش، اللاعب الأسبق لريد ستار وبنفيكا، إلى فرانكفورت الذي انتقل منه إلى ريال مدريد في 2019 مقابل 63 مليون يورو.

وشارك يوفيتش مع ريال مدريد في 32 مباراة ولم يسجل سوى هدفين وأرسل تمريرتين حاسمتين.