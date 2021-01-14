أس: تغريم ميسي 600 يورو بسبب قميص مارادونا

غرمت لجنة الانضباط للاتحاد الإسباني ليونيل ميسي لاعب برشلونة 600 يورو بسبب احتفاله بقميص الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

وكان ميسي قد سجل هدفا في انتصار برشلونة بنتيجة 4-0 ضد أوساسونا في الدوري الإسباني، واحتفل بنزع قميصه ليبدو أسفله قميص نيولز أولد بويز الأرجنتيني والذي لعب له مارادونا، كما أنه فريق طفولة ميسي.

وصادقت لجنة الاستئناف على قرار تغريم ميسي 600 يورو و180 أخرى للنادي الكتالوني.

وبرر ميسي وفقا لصحيفة "أس" الإسبانية الأمر بسبب "استثنائية الموقف لأنه تكريم لأسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا ، الذي توفي للأسف قبل أيام من الاحتفال".

ويقول نص البند 91 في لائحة الانضباط: "أي لاعب يسجل هدفا في أي مناسبة ويعرض أي نوع من الإعلانات والشعارات أو الأساطير أو المختصرات أو الرسومات أو أي كان المحتوى، سيتم عقابه، وتغريمه مبلغ 3 آلاف يورو بجانب تحذير".

وكان نادي نيويلز أولد بويز قد أعلن إطلاقه نسخة طبق الأصل من القميص الذي رفعه ميسي يمكن شراءه من موقع النادي مقابل 99 يورو.

ميسي ظهر وهو يرتدي القميص وعليه شعار شركة "ياماها"، وفي الخلف رقم مارادونا 10.