عبد ربه لـ في الجول: الإسماعيلي يحتاج لمدرب لا يتدخل في عمله أحد في أسرع وقت

قال حسني عبد ربه أسطورة الإسماعيلي إن فريقه يحتاج في أسرع وقت لجهاز فني صاحب رؤية ولا يتدخل في دوره أحد، كما أوضح أن مجلس الإدارة الحالي يجب أن يستمر لنهاية مدته، ورحيله حاليا سيكون هروب من تحمل المسؤولية. وذلك في تصريحات لـFilGoal.com.

وصرح عبد ربه لـFilGoal.com قائلا: "الإسماعيلي يحتاج وبسرعة لمدرب قوي صاحب رؤية وجهاز يعاونه على أفضل مستوى".

وواصل "لابد من أن يحصل هذا المدرب على المسؤولية الفنية الكاملة ولا يتدخل أحد في دوره من قريب أو بعيد".

وأكمل "لابد من سرعة التعاقد مع مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات لتدعيم ثغرات الفريق".

وتابع "لابد من توفير اللاعبين والمدرب والجهاز الجديد بأقصى سرعة ممكنة من دون المزيد من الخسائر".

وأتم "مع استكمال المجلس الحالي لنهاية مدته وتحمل كافة مسؤولياته في إنهاء ملفات الغرامات وغيرها من الحقوق لأنه في حالة رحيله حاليا سيكون هروب من تحمل مسؤولياته".

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 6 جولات.

وودع الدراويش البطولة العربية من نصف النهائي أمام الرجاء المغربي.