تير شتيجن: لم أدرس كثيرا كيفية تسديد لاعبي سوسيداد لضربات الجزاء

كشف مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة أنه لم يدرس مواقع تسديد لاعبو ريال سوسيداد في ركلات الترجيح.

وتألق الحارس الألماني وتصدى لركلتي ترجيح وآخر تصدى لها القائم ليقود برشلونة للوصول لنهائي السوبر الألماني بالفوز 3-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وقال شتيجن لقناة "Movistar": "في الحقيقة لم أدرس مواقع تسديد لاعبو سوسيداد لضربات الجزاء كثيرا".

وأضاف "في الدقائق الـ 25 الأولى ضغطنا بقوة ومن ثم وجدنا المساحات وفي نهاية المباراة سببوا لنا مشاكل".

وأتم "الفوز مستحق، صنعنا بعض الفرق في الوقت الإضافي لكننا فزنا، وهو ما نريده.

وينتظر برشلونة الفائز من مواجهة ريال مدريد وأتليتك بلباو في المباراة النهائية.