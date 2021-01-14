تير شتيجن: لم أدرس كثيرا كيفية تسديد لاعبي سوسيداد لضربات الجزاء

الخميس، 14 يناير 2021 - 14:42

كتب : FilGoal

مارك أندري تير شتيجن - برشلونة

كشف مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة أنه لم يدرس مواقع تسديد لاعبو ريال سوسيداد في ركلات الترجيح.

وتألق الحارس الألماني وتصدى لركلتي ترجيح وآخر تصدى لها القائم ليقود برشلونة للوصول لنهائي السوبر الألماني بالفوز 3-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وقال شتيجن لقناة "Movistar": "في الحقيقة لم أدرس مواقع تسديد لاعبو سوسيداد لضربات الجزاء كثيرا".

أخبار متعلقة
جدار برلين يحميهم من السقوط.. برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني بصعوبة سكاي: أرسنال يريد حارس برشلونة رومانو: برشلونة توصل لاتفاق نهائي لضم مدافع مانشستر سيتي تشكيل برشلونة - غياب ميسي أمام سوسيداد في السوبر.. وديمبيلي وجريزمان يقودان الهجوم

وأضاف "في الدقائق الـ 25 الأولى ضغطنا بقوة ومن ثم وجدنا المساحات وفي نهاية المباراة سببوا لنا مشاكل".

وأتم "الفوز مستحق، صنعنا بعض الفرق في الوقت الإضافي لكننا فزنا، وهو ما نريده.

وينتظر برشلونة الفائز من مواجهة ريال مدريد وأتليتك بلباو في المباراة النهائية.

تير شتيجن برشلونة كأس السوبر الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
أس: تغريم ميسي 600 يورو بسبب قميص مارادونا 30 دقيقة | الدوري الإسباني
عبد ربه لـ في الجول: الإسماعيلي يحتاج لمدرب لا يتدخل في عمله أحد في أسرع وقت 45 دقيقة | الدوري المصري
ذا أثليتك: مدير الكرة في رابطة الدوري الإنجليزي يقترب من الانضمام إلى أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
تير شتيجن: لم أدرس كثيرا كيفية تسديد لاعبي سوسيداد لضربات الجزاء ساعة | الدوري الإسباني
ذا أثليتك: رابطة الدوري الإنجليزي تجتمع بقادة الفرق ومدربيها بسبب "خرق برتوكول كوفيد 19" ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - غزل المحلة (0) (0) أسوان.. عبده يحيى يهدد مرمى الضيوف 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - أسامة جلال يقترب من الزمالك 2 ساعة | ميركاتو
الألومنيوم يوضح حقيقة تفاوض الزمالك مع "بنزيمة الصعيد" 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 3 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 4 الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه
قد ينال إعجابك