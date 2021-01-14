كورييري ديلا سيرا: ميلان يقترب من ضم ميتي

الخميس، 14 يناير 2021 - 13:25

كتب : FilGoal

سواليهو ميتي - تورينو

يقترب ميلان من إتمام صفقة سواليهو ميتي من تورينو على سبيل الإعارة.

وحسب صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية فأن ميلان بات قريبا من إتمام التعاقد.

وسيكون ميتي تعزيزا لخط وسط الروسونيري لمواجهة الغيابات التي تضرب الفريق.

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ويعاني ميلان في الوقت الحالي من الخيارات القليلة في وسط الملعب في ظل تواجد ساندرو تونالي وفرانك كيسي فقط في غياب إسماعيل بن ناصر للإصابة ورادي كرونيتش بسبب إصابته بفيروس كورونا.

واعتمد ستيفانو بيولي مؤخرا على دافيدي كالابريا الظهير الأيمن لتعويض غيابات الوسط في مواجهتي يوفنتوس وتورينو في الدوري الإيطالي.

وكانت تقارير قد أشارت إلى محاولة تورينو لضم رادي كرونيتش من ميلان لكن الناديان رفضا إتمام صفقة تبادلية.

وخاض الفرنسي البالغ 26 عاما 14 مباراة الموسم الجاري في الدوري الإيطالي سجل هدفا وصنع آخر.

وانضم ميتي لتورينو في صيف 2018 مقابل 11.5 مليون يورو قادما من موناكو بعقد يمتد لخمس مواسم.

ميلان تورينو في إيطاليا سواليهو ميتي
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