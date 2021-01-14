الإفراج عن جماهير الإسماعيلي المحتجزة بكفالة

الخميس، 14 يناير 2021 - 13:18

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

أمرت نيابة جنج إسماعيلية ثان بالإفراج عن 11 من جماهير النادي الإسماعيلي بكفالة قدرها ألف جنيه لكل مشجع.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عدد من جماهير الإسماعيلي من أمام استاد الإسماعيلية بسبب التظاهر ضد إدارة النادي.

وجاءت تلك الأحداث بعد خروج فريق الإسماعيلي من البطولة العربية للأندية أمام الرجاء المغربي.

أخبار متعلقة
مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: ربيع ياسين مرشح لتدريب الفريق.. جهاز العيسوي مؤقت أسامة خليل لـ في الجول: الإسماعيلي "تعبان" فنيا.. لا توجد قوة هجومية للفريق طلعت يوسف يكشف سبب فسخ تعاقده مع الإسماعيلي: غيروا بنود التعاقد تجمع جماهير الإسماعيلي أمام استاد النادي للمطالبة برحيل الإدارة

ووجهت النيابة تهم التجمع بأعداد دون الحصول على تصريح وترديد ألفاظ وعبارات خادشة للحياء بالهتاف الجماعي ضد إدارة النادي وقطع الطريق العام بمحيط الاستاد وتعطيل حركة المرور واستخدام الألعاب النارية.

حتى أصدرت النيابة قرارها صباح اليوم الخميس بالإفراج عن المتهمين الـ 11 بكفالة.

الإسماعيلي جمهور الإسماعيلي البطولة العربية
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - غزل المحلة (0) (0) أسوان.. بداية اللقاء 37 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - أسامة جلال يقترب من الزمالك 45 دقيقة | ميركاتو
الألومنيوم يوضح حقيقة تفاوض الزمالك مع "بنزيمة الصعيد" ساعة | الدوري المصري
كورييري ديلا سيرا: ميلان يقترب من ضم ميتي ساعة | الدوري الإيطالي
الإفراج عن جماهير الإسماعيلي المحتجزة بكفالة ساعة | الدوري المصري
رابطة الدوري الإنجليزي تؤجل مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون بسبب كورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك: لا يوجد اهتمام رسمي بضم مهاجم الألومنيوم.. والكرة المصرية ستكسب إمام عاشور ساعة | الدوري المصري
بوكيتينو بعد لقبه الأول مع باريس: إنها البداية 2 ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 3 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 4 الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه
قد ينال إعجابك