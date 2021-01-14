الإفراج عن جماهير الإسماعيلي المحتجزة بكفالة

أمرت نيابة جنج إسماعيلية ثان بالإفراج عن 11 من جماهير النادي الإسماعيلي بكفالة قدرها ألف جنيه لكل مشجع.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عدد من جماهير الإسماعيلي من أمام استاد الإسماعيلية بسبب التظاهر ضد إدارة النادي.

وجاءت تلك الأحداث بعد خروج فريق الإسماعيلي من البطولة العربية للأندية أمام الرجاء المغربي.

ووجهت النيابة تهم التجمع بأعداد دون الحصول على تصريح وترديد ألفاظ وعبارات خادشة للحياء بالهتاف الجماعي ضد إدارة النادي وقطع الطريق العام بمحيط الاستاد وتعطيل حركة المرور واستخدام الألعاب النارية.

حتى أصدرت النيابة قرارها صباح اليوم الخميس بالإفراج عن المتهمين الـ 11 بكفالة.