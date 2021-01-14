"جعلتك مشهورا".. صراع بين نيمار ومدافع مارسيليا على تويتر بعد تتويج سان جيرمان

استمر الصراع بين نيمار نجم باريس سان جيرمان وألفارو جونزاليس مدافع مارسيليا بعد نهاية مباراة كأس السوبر، إذ شهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر تراشقا بالصور والكلمات بين الثنائي.

باريس سان جيرمان واجه مارسيليا في كأس السوبر الفرنسية وفاز بنتيجة 2-1 لتكون أولى بطولات ماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق الجديد، وسجل نيمار هدف الفوز من ركلة جزاء.

قرر نيمار أن يستفز ألفارو بعد المباراة، وكتب تغريدة تعود لتريند في موقع "تيك توك" الشهير.

كتب نيمار: "أنت ألفارو أليس كذلك"؟

تلك الجملة تم استخدامها في فيديو شهير وتمت السخرية منه وانتشر خلال فترة عبر منصة "تيك توك".

لم يتمالك جونزاليس نفسه، وقرر الرد، فنشر صورة من اللقاء وهو يتدخل بقوة على نيمار وقال: "علمني أهلي دائما أن أخرج القمامة من المنزل، دائما مارسيليا سيسر في طريقه".

Mes parents m'ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez L’OM toujours💙 pic.twitter.com/wmJGbHTByQ — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) January 13, 2021

نيمار رد ساخرا: "ونسيت كيف ترفع الألقاب".

Y se olvido cómo gana TÍTULOS 🤣🤣🤣🤣🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) January 14, 2021

ليقوم جونزاليس بالرد بصورة لبيليه يحمل 3 بطولات كأس عالم بجانب رسالة: "ستكون للأبد في ظل الملك بيليه".

L'ombre éternelle du roi 🧟‍♂️😂 pic.twitter.com/VjbObGR1mh — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) January 14, 2021

لم يصمت نيمار واستمر في استفزاز جونزاليس، ورد قائلا: "وأنت ستظل دوما في ظلي، جعلتك مشهورا، على الرحب والسعة أيها الظاهرة".

ويعود الصراع بين نيمار وجونزاليس بعد مباراة في الدوري الفرنسي خلال شهر سبتمبر الماضي، إذ اتهم النجم البرازيلي المدافع الإسباني بالعنصرية، لكن رابطة الدوري الفرنسي قالت إنه لا يوجد "دليل مقنع كاف" لاتهام المدافع أو دعم هذا الادعاء.