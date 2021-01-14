عمرو وردة: كل شيء يحدث لسبب.. وسنقاتل في كل مباراة من الآن

الخميس، 14 يناير 2021 - 11:03

كتب : FilGoal

عمرو وردة - باوك

أثنى عمرو وردة على أداء فريق باوك عقب التعادل مع أولمبياكوس بهدف لكل فريق في الدوري اليوناني.

وشارك وردة للمباراة الثالثة على التوالي مع باوك منذ انضمامه عائدا من فولوس.

وقال وردة في تصريحات نقلها موقع "Sportime" اليوناني: "نتحسن في كل مباراة، راضون على الأداء في الشوط الثاني، حاولنا كثيرا في أرض الملعب، وسنواصل، نحن فريق كبير وكل شيء يحدث لسبب".

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وأضاف "نستحق الأفضل لكن هذه هي كرة القدم، الآن علينا التركيز على مواجهة أوفي".

وأتم "كل شيء ممكن في كرة القدم، وسنقاتل في كل مباراة من الآن".

ولعب وردة المباراة كاملة، بينما شارك كوكا كبديل في الدقيقة 71.

النقطة رفعت رصيد أولمبياكوس إلى الرقم 44 في صدارة جدول المسابقة.

بينما رفع باوك رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث

عمرو وردة باوك الدوري اليوناني
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