بيرلو: جعلنا الحياة صعبة على أنفسنا أمام جنوى لكن المهم الفوز

الخميس، 14 يناير 2021 - 10:54

كتب : FilGoal

بيرلو

اعترف أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس أن الحياة كانت صعبة عليهم بعد الفوز على جنوى 3-2 في ثمن نهائي كأس إيطاليا بعد اللجوء لوقت إضافي.

كان يوفنتوس مسيطرا على اللقاء وتقدم بهدفين دون مقابل قبل أن يعادل جنوى النتيجة، لكن حمزة رافع في ظهوره الأول أنقذ بيانكونيري في الوقت الإضافي.

وقال بيرلو لشبكة راي سبورت: "جعلنا الحياة صعبة ومعقدة لأنفسنا، لعبنا شوط أول بشكل جيد لكن تشتت انتباهنا وأصبحت الأمور أكثر صعوبة".

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وأضاف "إنه لأمر مؤسف لأنه كان ينبغي علينا التحكم في الوضع بشكل أفضل".

وشدد "المهم الفوز لأن كأس إيطاليا هدف، والجيد الانتقال إلى الدور التالي".

وبالحديث عن ديجان كولوسيفسكي قال: "بالفعل لعب بشكل جيد في الشوط الأول وسجل هدفا وصنع آخر وتراجع مستواه في الشوط الثاني".

وأوضح "كولوسيفسكي لا يزال صغيرا ولم يكن لديه سوى موسم واحد فقط في الدوري الإيطاليا، لذا فهي خطوة كبيرة بانتقاله ليوفنتوس".

وتابع بيرلو "جميع المباريات إلى حد كبير انتقلت لوقت إضافي مما يظهر قوتها".

وأتم تصريحاته "كان هناك الكثير من اللاعبين الشباب الذين شاركوا في أول تجربة حقيقية لهم ولذلك يمكن أن تحدث بعض الأخطاء".

يوفنتوس كأس إيطاليا بيرلو
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