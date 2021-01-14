ماركينوس: توخيل طورني.. وبوكيتينو استثنائي

أشاد ماركينوس قائد باريس سان جيرمان بمدربه السابق توماس توخيل ومدربه الحالي ماوريسيو بوكيتينو بعد وصوله لـ300 مباراة مع الفريق بالفوز على مارسيليا 2-1 في كأس السوبر الفرنسي يوم الأربعاء.

ماركينيوس النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وقال البرازيلي بعد المواجهة التي رفعت عدد ألقابه مع باريس إلى 23 لقبا:"أحب الوجود في الملعب، لتقدم كل ما لديك لتفوز بمباريات وألقاب، لهذا جئت لباريس".

وواصل المدافع البالغ عمره 26 عاما في حواره مع قناة Canal+ "هناك مدرب جديد بفلسفة جديدة، التغيير وسط الموسم ليس سهلا لكن بوكيتينو مدرب استثنائي. يتحدث كثيرا مع اللاعبين ويشرح جيدا ما يريد".

واستمر "نشكر توخيل على ما قدمه هنا، بالنسبة لي أيضا لأني تطورت جيدا معه، أظهر لي مستوى جديدا من كرة القدم لم أتوقع الوصول إليه".

في مباراته الثالثة فقط مع النادي الفرنسي، توج الأرجنتيني بوكيتينو بلقبه الأول كمدرب.

المدير الفني الأسبق لإسبانيل وساوثامبتون وتوتنام خلف الألماني توخيل في مقعد الرجل الأول في فريق باريس.

وبلقب السوبر، أكمل باريس الرباعية المحلية ليواصل هيمنته على الكرة الفرنسية.

وخسر باريس نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ.

وتنتظره مواجهة قوية ضد برشلونة في ثمن نهائي النسخة الحالية في فبراير المقبل.

ويواجه باريس منافسة قوية على لقب الدوري في الموسم الحالي، يحتل حاليا وصافة الترتيب بفارق نقطة عن المتصدر ليون.

ويحل الفريق ضيفا على أنجيه يوم السبت في الجولة 20 من الدوري.