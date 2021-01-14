سكاي: أرسنال يريد حارس برشلونة

قالت شبكة سكاي سبورتس البريطانية إن أرسنال مهتم بالحصول على خدمات البرازيلي نيتو حارس مرمى برشلونة.

نيتو النادي : برشلونة أرسنال

وأشارت إلى أن فريق المدفعجية يريد حارسا جيدا كبديل للألماني بيرند لينو.

وعانى حارس المرمى الآيسلندي رونار أليكس رونارسون منذ انضمامه لأرسنال مطلع الموسم الجاري، استقبل 7 أهداف في 5 مباريات شارك بها.

وذكرت صحيفة ذا أثلتيك الإنجليزية في وقت سابق أن أرسنال يفكر في إعارة رونارسون ليكتسب خبرة.

وبالنسبة لنيتو (31 عاما)، الحارس الأسبق فيورنتينا ويوفنتوس وفالنسيا، فيرغب أرسنال في استعارته حتى نهاية الموسم الجاري مع أحقية شرائه في الصيف، وفقا لتقرير سكاي.

ونيتو هو الحارس الثاني في برشلونة بعد الألماني المتألق مارك أندريه تير شتيجن، شارك في 9 مباريات من الموسم الجاري.

وتوج نيتو بخمسة ألقاب مع يوفنتوس.

وفاز بكأس السوبر الإسباني 2018-2019 مع الخفافيش، نادي فالنسيا.