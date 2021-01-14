باتو: يمكنني اللعب بجوار إبرا

الخميس، 14 يناير 2021 - 10:31

كتب : FilGoal

باتو

كشف أليكسندر باتو المهاجم البرازيلي عن حلمه بالعودة إلى ميلان إذ يرى أنهما سيشكلان ثنائيا رائعا.

ولا يزال اللاعب بدون ناد منذ رحيله عن ساو باولو الصيف الماضي.

وقضى باتو ستة مواسم مع ميلان بين عامي 2007 و2013 واعترف بحلمه العودة مجددا.

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وقال باتو لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت: "لدي ذكريات رائعة، نحن نتحدث عن 150 مباراة و63 هدفاا ودوري وسوبر إيطاليا".

وشدد "سيكون حلما لي بالتأكيد أن أتمكن من العودة إلى ميلان الذي هو في قلبي".

وبسؤاله عن إبراهيموفيتش أوضح "ما المشكلة في تواجده مع الفريق؟".

وتابع "يمكننا اللعب سويا وسيتم إقناع المدرب بذلك".

وأتم تصريحاته "أعتقد أن بإمكاننا اللعب سويا داخل الملعب وسنشكل ثنائي رائع".

ميلان باتو
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