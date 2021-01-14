مواعيد مباريات الخميس 14 يناير 2021.. سوبر إسبانيا ولقاءات مرتقبة في مونديال اليد

تجري اليوم الخميس 7 مباريات في اليوم الثاني من مونديال اليد مصر 2021 وتلعب الجزائر ضد المغرب في قمة عربية الساعة 7 مساء.

وفي التاسعة والنصف مساء تلعب النرويج ضد فرنسا.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس 3 مواجهات البطولة.

وفي إسبانيا يلعب ريال مدريد ضد أتليتك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر، الفائز تنتظره مواجهة برشلونة في النهائي.

وتنطلق المباراة 10 مساء وتنقلها قناة السعودية الرياضية.

وفي الدوري المصري يلعب أسوان ضد غزل المحلة (2.30 مساء) بينما يستضيف الجونة فريق الاتحاد (5 مساء).

وتنقل أون تايم سبورتس المباراتين.

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