مونديال اليد - حارس المجر لـ في الجول: لا وقت لتذكر خسارة الأبطال.. ويحيى خالد عالمي

يرى مارتون سيكيلي حارس مرمى منتخب المجر لكرة اليد ونادي تليكوم فيسبريم أن يحيى خالد لاعب منتخب مصر وزميله في الفريق لاعب رائع.

وتستضيف مصر مونديال اليد في نسخته رقم 27 للرجال، بين 13-31 يناير الجاري.

سيكيلي يلعب مع يحيى خالد في فيسبريم، الذي حقق المركز الرابع في دوري أبطال أوروبا عام 2020.

وقال سيكيلي لـFilGoal.com عن يحيى خالد: "يايا لاعب رائع. كل يوم أشاهده وهو يتطور ويحاول أن يجعل جسده أقوى. لديه القدرة على خلق المواقف الفردية وتسجيل الأهداف".

وأضاف "هو نموذج للاعب العالمي ويعد كنز حقيقي لعالم كرة اليد".

وعن استعداد المجر للبطولة، قال: "قمنا بالاستعداد كما نفعل دائما. بدأنا تجمع منذ شهر ديسمبر وحتى بداية البطولة باستثناء فترة بداية العام الجديد".

وتابع "لدينا فريق صغير ولا يزال أمامنا عمل كثير لتحقيقه وعلينا استغلال كل فرصة".

وتلعب المجر في المجموعة الأولى مع ألمانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.

وحول رأيه في المجموعة، قال:"هناك مجموعات أصعب من مجموعتنا. أعتقد أننا سنتأهل للدور التالي بكل تأكيد".

وعن إمكانية وصول المجر للمربع الذهبي في البطولة، قال: "هذا ما يحلم به أي لاعب وأي منتخب، لكن علينا الآن أن نضع كل تركيزنا على أن نبدأ البطولة بشكل مقبول ونفكر فيما سيحدث بعد ذلك".

وأنهى منتخب المجر بطولة العالم الماضية في المركز العاشر.

وحول خسارة فيسبريم للميدالية البرونزية في دوري أبطال أوروبا بعد عام من خسارة النهائي، قال: "الأمر كان مؤلما للاعبين ولنادي وللمدينة".

وخسر فيسبرم ضد باريس سان جيرمان بنتيجة 31-26.

وشدد على أن ما حدث قد فات آوانه " لكن الآن نحن نمثل منتخبات بلادنا ولا نلعب بألوان أنديتنا".

وأكمل "لا وقت للتفكير فيما حدث بنصف النهائي. الجميع الآن عليه أن ينسى ما حدث ويضع تركيزه على المهمة الجديدة وهي بطولة العالم".

ولعب سيكيلي 51 مباراة مع منتخب المجر ولم يسجل أي أهداف، على عكس حراس المرمى الذين يستغلوا لعب منافسهم دون حارس مرمى لتعويض النقص العددي أو للعب بـ7 لاعبين بدلا من 6؛ لتسجيل الأهداف.

وعن هذا الأمر، قال: "التسجيل ليس أمرا هاما بالنسبة لي. المهم هو تحقيق الفوز".

وأوضح "إذا كان هناك فرصة للتسجيل ومساعدة الفريق فاستغلها، لكني أفضل أن أُمرر لزميلي الأقرب من المرمى الخالي من حارس المرمى لكي يسجل".

وتحول سيكيلي للحديث عن منتخب مصر، وقال: "الفريق قدم أداء عظيم في كأس العالم السابق، وكنا قريبين منهم في الترتيب".

ولعبت مصر ضد المجر في كأس العالم 2019 ضمن مباريات المجموعة الرابعة وانتهت المباراة بالتعادل 30-30.

وتفوقت مصر على المجر في ترتيب المجموعة الثانية للدور الرئيسي بفارق الأهداف لتلعب على المركز السابع والذي خسرته لصالح إسبانيا.

أما المجر فخسرت المركز التاسع لصالح البرازيل.

واستمر "لا أستطيع التخمين لكني أؤكد على أن منتخب مصر سيقدم أداء أفضل مما كان عليه منذ عامين".

وأتم "يتدربون بنفس الطريقة منذ فترة والأمر أصبح مثل الروتين لهم، لكن علينا ألا ننسى أننا نتحدث عن بطل إفريقيا".

سيكيلي (31 عاما) كان أفضل حارس مرمى لكرة اليد في المجر عام 2018.

وتبدأ المجر مبارياتها في البطولة بمواجهة الرأس الأخضر، ثم أوروجواي قبل أن تختم مباريات الدور التمهيدي باللعب ضد ألمانيا.

وتُلعب مباريات المجموعة على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر.