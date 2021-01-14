مونديال اليد – حارس أيسلندا لـ في الجول: لدينا فريق شاب.. وأعرف هؤلاء من منتخب مصر

يرى فيكتور جيسلي هالجريمسون حارس مرمى أيسلندا لكرة اليد أن مجموعة منتخب بلاده في كأس العالم جيدة مؤكدا على ساعدته بالمشاركة في المونديال.

وتستضيف مصر مونديال اليد في نسخته الـ27 للرجال من 13 وحتى 31 يناير.

وقال هالجريمسون لـFilGoal.com عن استعدادات أيسلندا للبطولة: "بدأنا استعداد للبطولة يوم 2 يناير، ولعبنا مباراتين ضد البرتغال في تصفيات بطولة أوروبا 2022".

وتحدث عن مشاركته الأولى في المونديال، وقال: "لطالما حلمت باللعب في كأس العالم. متحمس للغاية، لكني لم أقم بأي استعدادات إضافية عن ما أقوم به في العادة".

وحول فرص إيسلندا في البطولة، قال: "أعتقد أن لدينا فرصة للوصول للدور ربع النهائي. لدينا فريق شاب لديه طاقة كبيرة وسيبذل كل جهده في كل مباراة".

وتقع أيسلندا في المجموعة السادسة مع البرتغال والمغرب والجزائر، والتي ستُلعب مبارياتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وعن المجموعة، قال: "هذه المجموعة مناسبة لنا. لعبنا ضد البرتغال كثيرا ونعرفهم جيدا، كما أنه من الرائع اللعب ضد المغرب والجزائر".

هالجريمسون (20 عاما) لعب كحارس مرمى بسبب تعلقه بنيكلاس لندن حارس الدنمارك وفريق كييل الألماني. حيث قال: "نيكلاس لندن هو مثلي الأعلي في كرة اليد".

ويعد لندن أحد أبرز الحراس في كرة اليد. إذ بلقب دوري أبطال أوروبا مع كيل، كما كان أفضل حارس مرمى في العالم عام 2020، وتم اختياره كأفضل حارس مرمى في كأس العالم في بطولتي 2013 و2019 وأفضل حارس مرمى في بطولة أوروبا عام 2014 وأفضل حارس مرمى في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

وعن من سيكون الحصان الأسود في البطولة، قال: "أعتقد أن منتخبنا قادر على أن يكون مفاجأة البطولة، بالإضافة للبرتغال أيضا".

وحول مدى معرفته بكرة اليد المصرية، قال: "أعرف أحمد الأحمر وعلي زين".

وكان هالجريمسون ضمن قائمة منتخب أيسلندا التي شاركت في بطولة أوروبا عام 2020 والتي أنهت المسابقة في المركز الـ11.

ولعب هالجريمسون 16 مباراة مع منتخب أيسلندا حتى الآن ويلعب الآن لصالح فريق جوج الدنماركي.