دي مارزيو: ميلان يتفاوض مع ماندزوكيتش

كشف جانليوكا دي ماريزو الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورت أن ميلان بدأ التفاوض مع الكرواتي المخضرم ماريو ماندزوكيتش.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن ميلان يفكر في المهاجم المخضرم كونه لاعبا حرا وصاحب خبرات.

وأضاف أن مسؤولو ميلان التقوا وكيله ثم أجروا اتصالات في اليوم التالي.

وسيحدد ميلان موقفه من إكمال التعاقد مع اللاعب أم لا.

ماندزوكيتش البالغ 34 عاما بدون نادٍ منذ يوليو 2020 الماضي بعدما فسخ تعاقده مع الدحيل القطري.

وفسخ الكرواتي تعاقده بعدما خاض 7 مباريات سجل خلالها هدفا واحدا وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري القطري وضمان المشاركة في كأس العالم للأندية.

ولعب مهاجم يوفنتوس السابق 162 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 44 هدفا وصنع 17.

وسبق لماريو أن لعب لأندية دينامو زغرب الكرواتي وبايرن ميونيخ وفولفسبورج الألمانيان وأتليتكو مدريد الإسباني.