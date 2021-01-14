جدار برلين يحميهم من السقوط.. برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني بصعوبة

يعود كل الفضل في تأهل برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني لجدار برلين وحارس الفريق مارك أندريه تير شتيجن.

وتأهل برشلونة لنهائي السوبر بعدما اجتاز عقبة منافسه ريال سوسيداد بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.

وواجه برشلونة منافسه سوسيداد مساء الأربعاء في ملعب نويفو أركانخيل.

افتتح فرينكي دي يونج أهداف اللقاء برأسية في الدقيقة 39.

وأدرك ميكيل أويارزابال التعادل من ركلة جزاء لسوسيداد في الدقيقة 51.

وفي ركلات الترجيح تصدى تير شتيجن لركلتين وتكفل القائم بالثالثة فيما أهدر من برشلونة كل من دي يونج وجريزمان لكن ريكي بويج سجل ركلة الانتصار.

وبذلك ينتظر برشلونة ملاقاة الفائز من ريال مدريد وأتليتك بلباو في النهائي يوم 17 يناير المقبل.

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بشكل هادئ وكان التهديد الأول من جريزمان الذي سدد بقوة لكن الكرة ارتطمت بجسد مدافع ريال سوسيداد.

وسدد بورتو لاعب سوسيداد كرة قوية مرت بجوار مرمى برشلونة بقليل.

وسدد نورماند كرة رأسية تصدى لها تير شتيجن.

وفي الدقيقة 39 أرسل جريزمان عرضية متقنة قابلها دي يونج برأسه لتسكن الكرة الشباك ويعلن عن الهدف الأول لبرشلونة.

ومع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 51 لمست الكرة يد دي يونج نفسه ليحصل سوسيداد على ركلة جزاء نفذها أويارزابال بنجاح ليدرك التعادل لفريقه.

وسدد جريزمان كرة قوية على الطائر بيسراه مرت أعلى مرمى سوسيداد بقليل.

وكاد اللاعب الفرنسي يخطف الانتصار لكن تسديدته اليسارية على الطائر تصدى لها حارس سوسيداد.

ورد عليه عدنان يانوزاي الذي كاد يسجل هدفا قاتلا لسوسيداد من توغل سريع لكن تير شتيجن تألق وحول الكرة لركلة ركنية.

وفي ركلات الترجيح تألق تير شتيجن وتصدى لركلتين ليمهد طريق برشلونة للفوز وانتظار الفائز من ريال مدريد وأتليتك بلباو.