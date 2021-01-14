بطل أوروبا يخسر أول بطولاته في الموسم.. بايرن يودع كأس ألمانيا أمام فريق من الدرجة الثانية

ودع بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا كأس ألمانيا من الدور الثاني أمام فريق هولشتاين أحد أندية دوري الدرجة الثانية.

وخسر بايرن بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2 في دور الـ32 من المسابقة.

تقدم بايرن في الدقيقة 14 عن طريق سيرجي جنابري، قبل أن يتعادل هولشتاين في الدقيقة 37 بهدف سجله اللاعب فين بارتلز.

وعاد بايرن للتقدم مرة أخرى في الدقيقة 48 بهدف سجله ليروي ساني.

وعندما ظن الجميع أن المباراة ستنتهي بفوز بايرن نجح الفريق الصغير في تسجيل التعادل في الدقيقة الأخيرة عن طريق هاوكي واهل.

ليصل الفريقين إلى ركلات الترجيح ويفوز فريق هولشتاين بنتيجة 6-5.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها بايرن ميونيخ في التأهل لدور الـ16 من كأس ألمانيا منذ عام 2000.