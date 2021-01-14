كأس إيطاليا - يوفنتوس إلى ربع النهائي بأقدام التونسي حمزة رفيعة

الخميس، 14 يناير 2021 - 00:35

كتب : إسلام أحمد

حمزة رفيعة - كريستيانو رونالدو - يوفنتوس

وصل يوفنتوس إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بفضل أقدام التونسي حمزة رفيعة بفوز صعب على جنوى بنتيجة 3-2 بعد الوصول لشوطين إضافيين.

يوفنتوس تقدم أولا بهدفين وعاد جنوى في النتيجة، وحسم رفيعة الفوز السيدة العجوز في أول مباراة له بقميص الفريق الأول.

من هو حمزة رفيعة؟ لاعب وسط تونسي يبلغ من العمر 21 عاما انضم لصفوف يوفنتوس تحت 23 عاما قادما من أولمبيك ليون الفرنسي في 2019، وتوج بكأس الدرجة الثالثة الإيطالية مع الفريق، وخاض 5 مباريات دولية مع منتخب تونس.

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وسينتظر يوفنتوس الفائز من مواجهة سبال وساسولو في ربع النهائي.

وصف المباراة

بدأ أندريا بيرلو بعديد التغييرات في تشكيل الفريق أبرزها تواجد الحارس الأسطوري جانلويجي بوفون في حراسة المرمى وأمامه جورجيو كيلليني العائد من الإصابة.

وفي الهجوم تشارك السويدي ديان كولوسفسكي والإسباني ألفارو موراتا الهجوم.

بعد دقيقتين من بداية اللقاء سجل يوفنتوس هدفه الأول عن طريق كولوسفسكي بعدما تلقى كرة طولية من كيلليني ليراوغ المدافع ثم ينفرد بالمرمى ويسجل مباشرة.

في الدقيقة 16 كاد كولوسفسكي أن يسجل الثاني لكن الدفاع كان له بالمرصاد.

وفي الدقيقة 23 أضاف موراتا هدف يوفنتوس الثاني من انفراد بعدما تلقى بينية من السويدي.

4 دقائق وقلص جنوى الفارق عن طريق لياندر كريبوزا برأسية في شباك بوفون بعد عرضية من جولدانيجا.

محاولات يوفنتوس تواصلت في الشوط الأول فألغت تقنية الفيديو هدفا لأرتور بداعي التسلل على موراتا في بداية الهجمة.

وفي الدقيقة 44 ألغت أيضا تقنية الفيديو هدفا آخر لبورتانوفا بداعي التسلل.

مع بداية الشوط الثاني سعى جنوى لتقليص الفارق، وبدأ بتهديد مرمى بوفون بتسديدة صاروخية من الكرواتي ماركو بياتسا لكنها ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 74 سجل فيليبو ميلجوني هدف التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك بوفون.

بيرلو أجرى تغييرا بنزول حمزة رفيعة بدلا من بورتانوفا في الدقيقة 77 ثم تبعه بنزول كريستيانو رونالدو في الدقيقة 88 بدلا من ويسلي، ليصل الفريقان إلى شوطين إضافيين.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول سجل رفيعة هدف الفوز ليوفنتوس بعدما حصل على عرضية، ليلتف ويسدد من داخل منطقة الست ياردات معلنا فوز يوفنتوس.

يوفنتوس جنوى كأس إيطاليا
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