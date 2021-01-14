الزمالك يعلن إيجابية مسحة روقا بعد سلبية السابقة

أعلن محمد أسامة طبيب الزمالك إيجابية المسحة التي خضع لها لاعب خط وسط الفريق محمد أشرف "روقا" مساء الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا.

وأوضح طبيب الزمالك أن روقا سيخضع لمسحة جديدة تأكيدية لتحسم شفائه بشكل نهائي.

وكان روقا أجرى مسحة يوم الإثنين الماضي جاءت سلبية، لكن المسحة الثانية جاءت إيجابية ليتأجل معها عودته للمران مع الفريق.

وخاض روقا مع الزمالك مباراتين خلال الموسم الجاري قبل إصابته بكورونا.

ويستعد الزمالك للقاء الجونة يوم الثلاثاء المقبل في ثامن جولات الدوري.