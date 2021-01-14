الثامن على التوالي واللقب الأول لـ بوكيتينو.. سان جيرمان يتوج بالسوبر الفرنسي

الخميس، 14 يناير 2021 - 00:01

كتب : FilGoal

نيمار يحتفل بهدفه مع باريس سان جيرمان ضد مارسيليا

توج باريس سان جيرمان بلقب السوبر الفرنسي للعام الثامن على التوالي بفوزه على غريمه التقليدي أولمبيك مارسيليا بهدفين لهدف.

والتقى سان جيرمان بمارسيليا في ملعب بوليرت ديليليس مساء الأربعاء.

افتتح ماورو إيكاردي أهداف المباراة في الدقيقة 39.

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وأضاف نيمار الهدف الثاني لسان جيرمان من ركلة جزاء في الدقيقة 85.

وقلص ديميتري باييت النتيجة بهدف في الدقيقة 89.

لكن ذلك الهدف لم يكن كافيا لإدراك التعادل ليحاول مارسيليا التتويج بتلك البطولة للمرة الأولى منذ عام 2011.

وأصبح ذلك اللقب هو الثامن على التوالي لسان جيرمان إذ أنه فاز به منذ بداية عام 2013 وحتى الآن ولم يخسره ولا مرة.

وواصل سان جيرمان انفراده بالرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بواقع 10 مرات بفارق لقبين عن ملاحقه ليون.

وأصبحت تلك البطولة هي الأولى لمدرب سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في مسيرته التدريبية وذلك بعد أسابيع قليلة من توليه مهمة تدريب الفريق خلفا لتوماس توخيل.

سان جيرمان مارسيليا بوكيتينو
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