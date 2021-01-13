انتهى السوبر الإسباني – سوسيداد (1) - (1) برشلونة.. البلوجرانا ينتصر بركلات الترجيح

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 21:54

كتب : FilGoal

غرناطة - برشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريال سوسيداد وبرشلونة التي تقام في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بفوز برشلونة في ركلات الترجيح بثلاثة أهداف لهدفين.

نهاية الشوط الإضافي الثاني بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله واللجوء لركلات الترجيح.

انطلاق الشوط الإضافي الثاني.

نهاية الشوط الإضافي الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

انطلاق الشوط الإضافي الأول.

نهاية الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله واللجوء لشوطين إضافيين.

ق51: جوووول التعادل لسوسيداد عن طريق ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء.

ق49: لمسة يد على دي يونج وركلة جزاء لصالح سوسيداد.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.

ق40: جوووول أول لبرشلونة عن طريق دي يونج.

انطلاق المباراة.

برشلونة ريال سوسيداد السوبر الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
دي مارزيو: ميلان يتفاوض مع ماندزوكيتش 15 دقيقة | الدوري الإيطالي
جدار برلين يحميهم من السقوط.. برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني بصعوبة 25 دقيقة | أوروبا
بطل أوروبا يخسر أول بطولاته في الموسم.. بايرن يودع كأس ألمانيا أمام فريق من الدرجة الثانية 27 دقيقة | الدوري الألماني
كأس إيطاليا - يوفنتوس إلى ربع النهائي بأقدام التونسي حمزة رفيعة 42 دقيقة | الدوري الإيطالي
تعثر جديد لمورينيو.. توتنام يتعادل مع فولام 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يعلن إيجابية مسحة روقا بعد سلبية السابقة ساعة | الدوري المصري
بوجبا: البقاء على قمة الدوري الإنجليزي صعب ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيل موسيس: شقيقه في نيجيريا حاليا.. وأزمته مع زميله بسبب اللغة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 3 الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه 4 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير
قد ينال إعجابك