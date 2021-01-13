انتهى السوبر الإسباني – سوسيداد (1) - (1) برشلونة.. البلوجرانا ينتصر بركلات الترجيح
الأربعاء، 13 يناير 2021 - 21:54
كتب : FilGoal
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نهاية المباراة بفوز برشلونة في ركلات الترجيح بثلاثة أهداف لهدفين.
نهاية الشوط الإضافي الثاني بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله واللجوء لركلات الترجيح.
انطلاق الشوط الإضافي الثاني.
نهاية الشوط الإضافي الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
انطلاق الشوط الإضافي الأول.
نهاية الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله واللجوء لشوطين إضافيين.
ق51: جوووول التعادل لسوسيداد عن طريق ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء.
ق49: لمسة يد على دي يونج وركلة جزاء لصالح سوسيداد.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.
ق40: جوووول أول لبرشلونة عن طريق دي يونج.
انطلاق المباراة.