انتهت كأس إيطاليا - يوفنتوس (3) (2) جنوى.. السيدة العجوز لربع النهائي

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 21:35

كتب : FilGoal

أرتور - يوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة يوفنتوس وجنوى في ثمن نهائي كأس إيطاليا 2020-2021.

وسبق أن تأهل ميلان وإنتر ونابولي حامل اللقب إلى ربع النهائي.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــا.

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ولمشاهدة المباراة:

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ق 105: الشاب التونسي حمزة رفيعة يسجل هدف يوفنتوس الثالث بعدما استغل عرضية موراتا وسجل على مرتين.

ق 97: محاولات من يوفنتوس وتألق لحارس جنوى

نهاية الوقت الأصلي وإلى شوطين إضافيين.

ق 74: جوووول ميليجوني يسدد من خارج المنطقة معلنا التعادل.

ق 53: تسديدة رائعة من ماركو بياتسا من خارج منطقة الجزاء تتصدى لها عارضة بوفون.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: تقنية الفيديو تلغي هدفا سجله بورتانوفا لاعب يوفنتوس بداعي التسلل.

ق 33: أرتور يسجل هدفا ثالثا ليوفنتوس يُلغى بداعي التسلل.

ق 30: تسديدة من فيديريكو بيرنارديسكي من داخل منطقة الست ياردات يتصدى لها الحارس مانعا الهدف الثالث.

ق 27: جوووول تقليص الفارق لـ جنوى سجله لياندر كريبوزا برأسية في شباك جانلويجي بوفون بعد عرضية من الجهة اليمنى.

ق 23: جووول ثان لـ يوفنتوس.. تمريرة طولية يمهدها كولوسفسكي لموراتا الذي ينفرد ويسدد بكل سهولة في المرمى.

ق 16: كولوسفسكي يواصل محاولاته الهجومية ويراوغ من مدافعي جنوى ويسدد لكنها تتحول لركنية.

ق 2: جوووول ديان كولوسفسكي يتسلم بينية ويمر من المدافع ويسدد في المرمى معلنا عن هدف أول مبكر.

بداية اللقاء

يوفنتوس جنوى كأس إيطاليا
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