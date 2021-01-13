انتهت كأس إيطاليا - يوفنتوس (3) (2) جنوى.. السيدة العجوز لربع النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة يوفنتوس وجنوى في ثمن نهائي كأس إيطاليا 2020-2021.

وسبق أن تأهل ميلان وإنتر ونابولي حامل اللقب إلى ربع النهائي.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــا.

ولمشاهدة المباراة:

----

ق 105: الشاب التونسي حمزة رفيعة يسجل هدف يوفنتوس الثالث بعدما استغل عرضية موراتا وسجل على مرتين.

ق 97: محاولات من يوفنتوس وتألق لحارس جنوى

نهاية الوقت الأصلي وإلى شوطين إضافيين.

ق 74: جوووول ميليجوني يسدد من خارج المنطقة معلنا التعادل.

ق 53: تسديدة رائعة من ماركو بياتسا من خارج منطقة الجزاء تتصدى لها عارضة بوفون.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: تقنية الفيديو تلغي هدفا سجله بورتانوفا لاعب يوفنتوس بداعي التسلل.

ق 33: أرتور يسجل هدفا ثالثا ليوفنتوس يُلغى بداعي التسلل.

ق 30: تسديدة من فيديريكو بيرنارديسكي من داخل منطقة الست ياردات يتصدى لها الحارس مانعا الهدف الثالث.

ق 27: جوووول تقليص الفارق لـ جنوى سجله لياندر كريبوزا برأسية في شباك جانلويجي بوفون بعد عرضية من الجهة اليمنى.

ق 23: جووول ثان لـ يوفنتوس.. تمريرة طولية يمهدها كولوسفسكي لموراتا الذي ينفرد ويسدد بكل سهولة في المرمى.

ق 16: كولوسفسكي يواصل محاولاته الهجومية ويراوغ من مدافعي جنوى ويسدد لكنها تتحول لركنية.

ق 2: جوووول ديان كولوسفسكي يتسلم بينية ويمر من المدافع ويسدد في المرمى معلنا عن هدف أول مبكر.

بداية اللقاء