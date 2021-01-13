راديو كتالونيا توضح سبب غياب ميسي عن مواجهة سوسيداد في السوبر الإسباني

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 21:27

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

أوضح تقرير لـ "راديو كتالونيا" سبب غياب ليونيل ميسي لاعب برشلونة عن مواجهة ريال سوسيداد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وغاب ميسي عن قائمة البلاوجرانا التي تواجه الفريق الباسكي، إذ لم يتواجد على مقاعد البدلاء على الأقل.

وكشف التقرير أن الأرجنتيني "يعاني من آلام عضلية في الفخذ الأيسر".

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وحامت الشكوك حول مشاركة ميسي منذ صباح اليوم بعدما لم يتواجد على متن حافلة برشلونة مع زملائه في قرطبة لخوض التدريب الأخير قبل اللقاء.

وينتظر الفائز من مباراة اليوم مواجهة الفائز من لقاء ريال مدريد وأتليتك بلباو في المباراة النهائية.

ويشارك برشلونة في النسخة الثانية من كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد بعدما احتل المركز الثاني الموسم الماضي خلف ريال مدريد.

ليونيل ميسي برشلونة السوبر الإسباني
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