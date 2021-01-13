مونديال اليد – مدرب مصر: غياب أحمد الأحمر ضد تشيلي بسبب للإصابة.. والأداء كان مميزا

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 21:20

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر

كشف روبرتو جارسيا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد عن سبب غياب قائد الفريق أحمد الأحمر عن مواجهة تشيلي.

وقال جارسيا لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الأربعاء: "أحمد الأحمر يعاني من مشكلة في الظهر ويحتاج للوقت للتعافي وأتمنى أن يكون لائقا للمباراة المقبلة".

وعن الانتصار على تشيلي 39-25 في افتتاح مباريات مونديال اليد قال: "الشوط الأول كان أدائنا متميزا وعانينا من بعض الأخطاء وتحسنا في الشوط الثاني وحققنا نتيجة جيدة".

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وواصل "أشركت كل اللاعبين للوقوف على مستوى كل واحد منهم وأعتقد أننا لعبنا بشكل رائع".

وبسؤاله عن سبب كثرة أهداف منتخب تشيلي من منتصف الملعب وهل يعاني الفراعنة من أزمة دفاعية قال: "ليس هناك أزمة دفاعية هذه طريقتهم وهناك أهداف من خارج المنطقة سجلوها".

وأتم المدرب الإسباني حديثه "غيرنا من طريقتنا وظهرنا بصورة أفضل في الشوط الثاني".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة تشيلي والسويد ومقدونيا الشمالية.

ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية ضمن منافسات المجموعة السابعة يوم السبت المقبل أمام مقدونيا الشمالية.

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