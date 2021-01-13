مؤتمر زيدان: يوفيتش لم يكن محظوظا.. ورسالة لأوديجارد

يؤمن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن لوكا يوفيتش مهاجم الفريق الذي يتقرب من الرحيل إلى فريقه السابق إنتراخت فرانكفورت.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأربعاء: "مهمة المهاجم هي تسجيل الأهداف ويوفيتش عمره 21 عاما ولم يحالفه الحظ لأنه عانى من صعوبات في التأقلم والإصابات كذلك".

وأكمل "الأمر ليس سهلا عليك تعلم أشياء كثيرة".

أما عن رحيله قال: "يوفيتش غير متواجد معنا لأنه مصاب ولم يخبرني أي شخص بأي شيء ولا أركز سوى في لقاء الغد فقط".

وعن مواجهة أتليتك بلباو غدا الخميس في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني قال زيدان: "نحن جاهزون ونعرف مدى قوة منافسنا ونريد تقديم مباراة جيدة".

أما عن إمكانية عودة كريم بنزيمة لمنتخب فرنسا رد ضاحكا "هذه ستكون أخبار جيدة".

وبسؤاله عن مارتين أوديجارد قال مدرب ريال مدريد: "عليه أن يعمل بجد هو لم يلعب كثيرا ولكن ينتظره مستقبل رائع في النادي وسيحصل على دقائق للمشاركة لأننا نحتاجه".

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه المنتصر من برشلونة وريال سوسيداد في النهائي.