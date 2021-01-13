تشكيل برشلونة - غياب ميسي أمام سوسيداد في السوبر.. وديمبيلي وجريزمان يقودان الهجوم

يغيب ليونيل ميسي عن قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت لغياب الأرجنتيني

ويقود الثنائي الفرنسي أنطوان جريزمان وعثمان ديميبلي هجوم برشلونة إلى جوار الدنماركي مارتن برايثوايت.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

الدفاع: خوردي ألبا - رونالد أراوخو – كليمون لونجليه – أوسكار مينجويزا

الوسط: بيدري – فرينكي دي يونج – سيرخيو بوسكيتس

الهجوم: أنطوان جريزمان – عثمان ديمبيلي – مارتن برايثوايت

ويلتقي الفائز من مباراة اليوم في النهائي مع الفائز من مواجهة ريال مدريد وأتليتك بلباو.