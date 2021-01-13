مودريتش: لم أوقع على العقود الجديدة مع ريال مدريد ولكن

أوضح لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد أن مفاوضات تمديد تعاقده مع النادي الملكي تسير بشكل جيد، مؤكدا اقتراب الإعلان بشكل رسمي.

وقال مودريتش في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "تسير الأمور على ما يرام بشأن تجديد تعاقدي، أتحدث مع النادي وأنا سعيد بذلك ولكن لا يمكنني إخباركم بأي شيء الآن".

وأضاف "لم أوقع بعد على العقود الجديدة، لكن الاتفاق على استمراري مع ريال مدريد حتى يونيو 2022 وشيك".

قبل أسابيع، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن الطرفين اتفقا على التجديد لمدة موسم واحد، لينتهي العقد الجديد في صيف 2022.

وينتهي عقد مودريتش الحالي مع ريال مدريد في صيف 2021، أي بنهاية الموسم الجاري.

وبالتالي، سيكون مودريتش قد أكمل 10 سنوات بين جدران ريال مدريد مع نهاية عقده الجديد في 2022، بعد انضمامه عام 2012 قادما من توتنام هوتسبير.

وذكر التقرير أن مودريتش تلقى عدة عروض مالية مهمة في الأشهر الأخيرة من قطر والولايات المتحدة الأمريكية، لكنه تمسّك برغبة الاستمرار مع ريال مدريد.

وأظهر مودريتش قدرات فنية وبدنية غير عادية في الأسابيع الأخيرة، وساعد ريال مدريد على الخروج من عنق الزجاجة.

مودريتش (35 عاما) هو أكبر لاعبي ريال مدريد في الوقت الحالي، وقد حضر إلى الميرنجي قادما من السبيرز مقابل 35 مليون يورو.