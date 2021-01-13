مونديال اليد – ممدوح هاشم: نريد تحقيق ما لم يحدث في تاريخ مصر

مونديال اليد – ممدوح هاشم: نريد تحقيق إنجازا لم يحدث في تاريخ مصر

يرغب محمد ممدوح هاشم لاعب منتخب مصر لكرة اليد في تحقيق إنجازا تاريخيا لم يحدث من قبل للفراعنة في كأس العالم.

وتحدث ممدوح هاشم لقناة "أون تايم سبورتس" عقب الفوز على تشيلي في افتتاح مباريات مونديال اليد بنتيجة 39-25 قائلا: "بداية هامة لنا المباراة كانت كالاختبار بسبب عدم خوضنا لوديات بسبب فيروس كورونا".

وواصل "المباراة كانت تجربة جيدة لنا قبل مواجهتي مقدونيا الشمالية والسويد، كان من الجيد ملاقاة تشيلي في أول لقاء هو منتخب جيد لكننا أفضل".

وتابع "أردنا الاعتياد على اللعب بدون جمهور ولكن في الوقت ذاته أن نقاتل لإسعادهم في منازلهم".

وعن وجود أزمة دفاعية في منتخب مصر قال: "نحن كنا نواجه فريقا ليس له نظام معين في الهجوم ويعتمد على الفرديات وبشكل عام سنتحسن خطوة بخطوة".

وأكمل "الكل هنا على قلب رجل واحد ولدينا هدف واحد نريد الوصول إليه ونرغب في تحقيق إنجازا تاريخيا لم يحدث لمصر من قبل".

وكان أبرز إنجاز حققه منتخب مصر في تاريخ مشاركاته في المونديال هو المركز الرابع في نسخة 2001 والثامن في نسخة 2019.

ويلعب منتخب مصر مباراته الثانية ضمن منافسات المجموعة السابعة يوم السبت المقبل أمام مقدونيا الشمالية.