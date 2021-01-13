كأس إيطاليا - نابولي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز عصيب على إمبولي

استهل نابولي حملة الدفاع عن لقب كأس إيطاليا بفوز عصيب على إمبولي بنتيجة 3-2 على ملعب دييجو أرمارندو مارادونا في دور الـ 16.

تفوق نابولي على الفريق الذي يشارك في الدرجة الثانية الإيطالية لينتظر الفائز من مواجهة روما وسيبزيا واحتمالية دربي الشمس في ربع النهائي أمام ذئاب العاصمة.

وسبق أن تحددت المباراة الأولى في ربع النهائي بين ميلان وإنتر يوم 27 يناير المقبل.

تقدم نابولي أولا في الدقيقة 18 عن طريق الظهير جيوفاني دي لورينزو برأسية رائعة بعد عرضية من هيرفينج لوزانو.

باجرامي سجل هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 33 بتسديدة قوية من الجهة اليسري من داخل منطقة الجزاء.

وبعد 5 دقائق سجل المكسيكي لوزانو هدف البارتينوبي الثاني بتسديدة قوية على يسار الحارس.

باجرامي عاد من جديد وسجل التعادل بتسديدة صاروخية على يسار الحارس أليكس ميريت في الدقيقة 68.

وقبل 13 دقيقة على نهاية اللقاء سجل أندريا بيتانيا هدف فوز نابولي من متابعة رأسية ارتدت من على خط المرمى، ليقود نابولي لربع النهائي.