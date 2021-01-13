مونديال اليد – منتخب مصر يُدمر تشيلي في افتتاح البطولة.. ويكتب ما لم يحدث منذ 2015

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 20:33

كتب : رامي جمال

مصر كرة يد - تشيلي - كأس العالم 2021 - الصور من الموقع الرسمي للبطولة

بدأ منتخب مصر لكرة اليد بطولة كأس العالم 2021 المقامة على أرضه بأفضل شكل ممكن وحقق انتصارا كبيرا على تشيلي بنتيجة 35-29.

ويقام المونديال في نسخته الـ27 في مصر في الفترة ما بين 13 إلى 31 يناير الجاري.

وتعد هذه هي ثاني مرة تستضيف فيها مصر المونديال بعد نسخة 199 والتي أنهاها الفراعنة في المركز السابع.

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ويلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة كل من السويد والتشيلي ومقدونيا الشمالية عقب انسحاب التشيك بسبب كثرة المصابين بكورونا في صفوف فريقها.

ويعد ذلك الانتصار هو الأول لمنتخب مصر في مباراته الأولى في المونديال منذ نسخة 2015 حينما تغلب على الجزائر بنتيجة 34-20.

وبدأت المباراة بشكل متوازن بين الفريقين وكانت النتيجة تشير للتعادل بهدفين لكل فريق عقب مرور خمس دقائق.

ولكن منذ ذلك الحين وسع منتخب مصر النتيجة ووصل الفارق في بعض فترات المباراة إلى تسعة أهداف.

وأنهى منتخب مصر الشوط الأول متقدما في النتيجة 18-11.

وفي الشوط الثاني قلص منتخب تشيلي النتيجة مع قدوم الدقيقة 50 إلى 28-22.

لكن الفراعنة استطاعوا الحفاظ على التقدم إلى أن أنهوا المباراة بنتيجة 35-29.

يذكر أن المباراة شهدت غياب كل من أحمد الأحمر وأحمد هشام "سيسا" وإسلام حسن وعبد الرحمن فيصل.

وسيلعب منتخب السويد أمام مقدونيا الشمالية غدا الأربعاء في تمام التاسعة والنصف مساء.

ويخوض منتخب مصر المباراة الثانية له في البطولة أمام مقدونيا الشمالية السبت المقبل في تمام السابعة مساء.

مونديال اليد مصر تشيلي
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