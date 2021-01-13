كأس إيطاليا - لوكاكو يصعق فيورنتينا ويقود إنتر لدربي ميلانو في ربع النهائي

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 18:50

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر - فيورنتينا

ضرب إنتر موعدا مع غريمه التقليدي ميلان في ربع نهائي كأس إيطاليا 2020-2021 بعد الفوز على فيورنتينا 2-1 في دور الـ16.

المباراة امتدت لشوطين إضافيين وحسمها البلجيكي روميلو لوكاكو برأسية في الدقيقة 118.

وسيلتقي ميلان وإنتر على ملعب سان سيرو يوم 27 يناير المقبل في أولى المباريات التي تحددت للدور المقبل من كأس إيطاليا.

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وسبق أن التقى الفريقان في كأس إيطاليا 24 مرة سابقة فاز إنتر في 7 وتعادلا في 7 وفاز ميلان في 10.

بدأ أنطوينو كونتي اللقاء بثنائية أليكسيس سانشيز ولاوتارو مارتينيز في الهجوم، وفضل الإبقاء على أشرف حكيمي ولوكاكو على مقاعد البدلاء.

فيما اعتمد تشيرزاري برانديلي على الإيفواري كريستيان كوامي في خط الفيولا.

وصف المباراة

ظل الشوط الأول هادئا حتى الدقيقة 37، عندما سقط سانشيز داخل منطقة جزاء البنفسجي وبعد مطالعة تقنية الفيديو احتسب الحكم ركلة جزاء لإنتر.

انبرى مواطنه التشيلي أرتورو فيدال وسجل هدف التقدم للنيراتزوري في الدقيقة 40.

وعقب دقيقتين من تقدم إنتر، أطلق دافيدي ماسا حكم اللقاء صافرته لاحتساب ركلة جزاء لفيورنتينا لكنه عاد لمطالعة تقنية الفيديو وتراجع عن قراره، لينتهي الشوط الأول بتقدم إنتر 1-0.

في الشوط الثاني استغل كريستيان كوامي التخبط في دفاع إنتر عقب تنفيذ ركلة ركنية، وسدد كرة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك هاندانوفيتش الذي لم يتحرك نحو الكرة في الدقيقة 57.

أنطونيو كونتي أشرك أشرف حكيمي بدلا من أشلي يونج، وهدد المغربي مرمى البنفسجي مرتين لكن دون أهداف ليتحول الفريقان إلى شوطين إضافيين.

محاولات إنتر تواصلت وفي الدقيقة 119 أرسل نيكولو باريلا عرضية متقنة إلى لوكاكو الذي أودع الكرة برأسية في الشباك معلنا عن فوز إنتر القاتل والاستعداد لدربي ميلانو في الكأس.

إنتر فيورنتينا كأس إيطاليا دربي ميلانو
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