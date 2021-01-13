مونديال اليد - السيسي: البطولة رسالة للعالم على ضرورة التعايش الآمن

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة الافتتاح لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر، وذلك قبل مباراة الافتتاح بين مصر وتشيلي في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

وقال السيسي خلال كلمة الافتتاح: "أرحب بكل الرياضيين في أرض مصر في أكبر تجمع رياضي وفي رسالة للعالم إننا نستطيع التعايش أمام جائحة كورونا ونستطيع أن نتجاوز تلك المحنة سويا ونصبح أكثر تفهما لقيمة الحياة ونقدر قيمة التعايش السلمي والآمن بين الشعوب، بسم الله نعلن افتتاح بطولة العالم لكرة اليد بجمهورية مصر العربية".

من جانبه قال حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد: "مرحبا بكم في مصر لنحتفل بافتتاح بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، نرحب بكم ونشكركم".

وشدد "نعتذر لكل أهلنا في مصر لأننا سنلعب بدون جمهور. لم يكن يمكننا التأجيل لأننا لا نعرف متى سيتوقف فيروس كورونا. الإلغاء كان سيكون له نتيجة سلبية على عائلة كرة اليد".

وأردف "السيناريو الصعب كان الإلغاء، أتمنى أن يكون هذا الحدث هو الضوء في نهاية النفق المظلم".

ووجه مصطفى الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث قال: "بدون أي مجاملة أنا رئيس لاتحاد دولي منذ 20 عام وشهرين، مئات من بطولة العالم، لو ذهبنا إلى أي مكان في أوروبا أو أمريكا لم نكن لنحصل على ما حصلنا عليه في مصر".

وأتم "جزيل الشكر أيضا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وكل الوزراء المعنيين، متأكد أنها ستكون بطولة تاريخية، كل العالم ينتظرنا".