مونديال اليد - كل ما تريد معرفته عن مجموعات مصر 2021 الثمانية

تنطلق في السابعة مساء اليوم الأربعاء النسخة السابعة والعشرين من بطولة العالم لكرة اليد للرجال في مصر.

وتستضيف مصر الحدث بالفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ.

وتم تقسيم الـ 32 منتخبا على ثماني مجموعات ليتأهل أول 3 من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي.

لمعرفة نظام البطولة الجديد

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وكان منتخبا التشيك والولايات المتحدة الأمريكية قد تم استبدالهما بـ مقدونيا الشمالية وسويسرا على الترتيب.

ويستعرض لكم FilGoal.com موقف مجموعات البطولة قبل انطلاقها:

المجموعة الأولى:

تضم المجموعة كل من ألمانيا والمجر وكاب فيردي وأوروجواي.

ألمانيا:

أنهى منتخب ألمانيا النسخة السابقة من بطولة العالم 2019 في المركز الرابع، كما أنهى بطولة أوروبا 2020 في المركز الخامس.

وحصد منتخب ألمانيا لقب بطولة العالم ثلاث مرات من قبل أعوام 1938 و1978 و2007.

بينما حققت ألمانيا لقب أوروبا مرتين من قبل عامي 2004 و 2016 والوصافة مرة والبرونزية مرة.

رغم غياب عدد من اللاعبين الأساسيين في الفريق لظروف مختلفة لكن تبقى ألمانيا واحدة من الدول المرشحة.

المجر:

أنهى منتخب المجر النسخة السابقة من بطولة العالم في المركز العاشر.

كان أفضل مركزين حققهم الفريق فضية نسخة 1986، والمركز الرابع 1997.

كما حقق منتخب المجر المركز التاسع في بطولة أوروبا الأخيرة عام 2020.

ومنذ الألفية الجديدة شارك منتخب المجر في سبع نسخ من بطولة العالم وغاب عن التواجد ضمن أفضل ثمانية فرق في العالم مرتين فقط أخرهم النسخة الأخيرة.

أوروجواي:

الوافد الجديد لبطولة العالم في مشاركته الأولى بعد مفاجته في بطولة أمريكا الجنوبية والوسطى.

وحصدت أوروجواي برونزية بطولة أمريكا الجنوبية والوسطى في نسختها الأخيرة 2020 في مفاجأة كبرى ليضمن تأهله إلى بطولة العالم وكتابة جديد للبلاد في اللعبة.

كاب فيردي:

مفاجأة إفريقيا 2020 فخلال مشاركته الأولى حصد المركز الخامس خلف كبار المربع الذهبي.

تأهل منتخب كاب فيردي إلى بطولة العالم، ومواجهته أمام أوروجواي ستكتب التاريخ لأحدهما بالتأهل ضمن أفضل 24 فريقا في العالم.

المجموعة الثانية:

تضم المجموعة الثانية كل من إسبانيا والبرازيل وتونس وبولندا، وتصنف كونها المجموعة الأقوى في البطولة.

إسبانيا:

يبحث الماتادور الإسباني عن اللقب الثالث بعد التتويج عامي 2005 و 2013.

تدخل إسبانيا البطولة كحامل لقب بطولة أوروبا 2020، وحقق الماتادور اللقب في أخر نسختين قاريا.

لم تكن نتيجة النسخة الماضية من بطولة العالم هي الأفضل لإسبانيا بعد حصد المركز السابع.

ولكن رغم ذلك يعتبر الماتادور ضمن أبرز المرشحين للوصول إلى المربع الذهبي.

البرازيل:

يسعى منتخب البرازيل للدخول في قائمة أفضل 8 منتخبات في العالم للمرة الأولى في تاريخه، إذ كانت أفضل مراكزه في النسخة السابقة في المركز التاسع.

تأهل منتخب البرازيل إلى البطولة بعد حصد وصافة بطولة أمريكا الجنوبية والوسطى ليواصل عدم غيابه عن المونديال منذ نسخة 1995.

تعتبر البرازيل أبرز المرشحين في التأهل من المجموعة لكن الفريق سيواجه صعوبة كبيرة لتحقيق حلم التواجد ضمن الثمانية الكبار بسبب تواجد إسبانيا وألمانيا والمجر في المنافسة.

تونس:

أنهى نسور قرطاج النسخة الأخيرة من بطولة العالم في المركز الثاني عشر، لكن أكبر إنجازات تونس كانت رابع نسخة 2005.

تأهل منتخب تونس إلى البطولة بالحصول على وصافة بطولة إفريقيا 2020 خلف منتخب مصر حامل اللقب.

منتخب تونس هو الأكثر تتويجا باللقب القاري، لكن يسعى نسور قرطاج الدخول ضمن قائمة أفضل 8 منتخبات مرة أخرى.

يتأثر منتخب تونس بغياب بعض اللاعبين أبرزهم أمين بنور بجانب فترة الإحلال والتجديد لكنه قادر على المنافسة بقوة في المجموعة.

بولندا:

تأهل منتخب بولندا لبطولة العالم بعد الحصول على بطاقة الدعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد.

تراجع مستوى المنتخب البولندي في السنوات الأخيرة بسبب كثرة المدربين وانضمام جيل جديد إلى الفريق.

لم يتأهل منتخب بولندا إلى النسخة الأخيرة من بطولة العالم 2019 أو بطولة أوروبا 2020.

كانت وصافة نسخة 2007 أفضل نتائج بولندا في بطولة العالم، وحصل الفريق على البرونزية ثلاث مرات أعوام 1982 و2009 و2015.

وتتأهل أول 3 منتخبات من المجموعات بجانب المتأهلين من المجموعة الأولى في مجموعة واحدة بالدور الرئيسي لتحديد صاحبي المركزين الأول والثاني إلى ربع النهائي.

المجموعة الثالثة:

كرواتيا:

تأهل منتخب كرواتيا بعد حصوله على وصافة بطولة أوروبا 2020 بالخسارة أمام إسبانيا.

رغم عدم تتويج كرواتيا باللقب القاري من قبل إلا أن الفريق قد حقق لقب العالم في 2003 بينما حصد الوصافة ثلاث مرات والبرونزية مرة.

غاب منتخب كرواتيا عن المربع الذهبي للنسخة الماضية من بطولة العالم بالحصول على المركز السادس، إلا أن الفريق أبرز المرشحين للمربع الذهبي.

قطر:

يشارك منتخب قطر في البطولة كونه حامل لقب بطولة آسيا 2020 والتي فاز بها للمرة الرابعة على التوالي.

غاب العنابي عن التواجد ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم بالنسخة الماضية بعد حصد المركز الثالث عشر.

وكانت أبرز إنجازات كرة اليد القطرية الحصول على وصافة نسخة 2015.

ويسعى منتخب قطر للعودة مجددا إلى ربع النهائي على أقل تقدير ويعتبر أبرز المرشحين للتأهل رفقة كرواتيا.

أنجولا:

تتطور مستوى منتخب أنجولا في الفترة الأخيرة وتواجد الفريق في المربع الذهبي بأخر أربع نسخ قارية.

تأهلت أنجولا كونها صاحبة المركز الرابع في إفريقيا وحصد الفريق البرونزية ثلاث مرات.

أنهى منتخب أنجولا بطولة العالم الأخيرة 2019 في المركز الـ23 ويشارك الفريق للمرة الخامسة في تاريخه.

اليابان:

تأهل المنتخب الياباني بعد الحصول على برونزية بطولة آسيا الأخيرة.

ويشارك منتخب اليابان في بطولة العالم للمرة الخامسة عشر في تاريخه والثالثة على التوالي.

أفضل مراكز منتخب اليابان في المونديال كانت المركز العاشر في نسخة 1970.

المجموعة الرابعة:

تضم المجموعة كل من الدنمارك والأرجنتين والبحرين والكونغو الديمقراطية.

الدنمارك:

حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة العالم وأحد أبرز المرشحين لحصد اللقب في النسخة الحالية.

ورغم التفوق في بطولة العالم إلا أن الفريق في مفاجأة كبيرة حقق المركز الثالث عشر في بطولة أوروبا الأخيرة.

نجح منتخب الدنمارك في التتويج بلقب أوروبا مرتين من قبل أخرهم عام 2012 كما حقق المونديال مرة واحدة فقط.

يضم بطل العالم أحد أبرز اللاعبين في تاريخ اللعبة وهو ميكيل هانسن الذي يقود قائمة الفريق الحالية.

الأرجنتين:

يشارك ممثل أمريكا الجنوبية بعد حصده لقب بطولة أمريكا الجنوبية والوسطى القارية.

ويتأهل منتخب الأرجنتين منذ نسخة 1997 وحتى الآن، وكانت أفضل مراكز الثاني عشر عامي 2011 و2015.

أنهى منتخب الأرجنتين النسخة الأخيرة في المركز السابع عشر، ويعتبر أحد أبرز المرشحين للتأهل من المجموعة.

البحرين:

يشارك منتخب البحرين للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة على التوالي وكانت أفضل مراكزه النسخة الأخيرة بحصد المركز العشرين.

وتأهل منتخب البحرين بعد حصده المركز الرابع في بطولة آسيا.

وحصدت البحرين وصافة بطولة آسيا 4 مرات من قبل أخرها 2018.

الكونغو الديمقراطية:

صعد منتخب الكونغو الديمقراطية لبطولة العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وأنهت الكونغو الديمقراطية بطولة إفريقيا الأخيرة في المركز السابع وتأهل الفريق بعد حصد مصر اللقب.

وكانت أفضل مراكز الكونغو الديمقراطية في بطولة إفريقيا حصد المركز الرابع مرتين عامي 1992 و2010.

ويتأهل أول 3 منتخبات إلى الدور الرئيسي بجانب المتأهلين من المجموعة الثالثة.

المجموعة الخامسة:

تضم المجموعة كل من فرنسا والنرويج والنمسا وسويسرا.

فرنسا:

المنتخب الأنجح في لعبة كرة اليد وصاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة العالم برصيد 6 مرات أخرهم نسخة 2017.

حقق منتخب فرنسا برونزية النسخة الأخيرة من بطولة العالم لكن الفريق يعاني من عملية الإحلال والتجديد وبعض الغيابات للإصابة.

يعتبر نيكولا كاراباتيتش أبرز الغائبين عن البطولة بسبب الإصابة بالرباط الصليبي.

وحقق منتخب فرنسا اللقب خمس مرات في الألفية الجديدة فقط بجانب لقب نسخة 1995.

النرويج:

وصيف أخر نسختين من بطولة العالم وأحد أبرز المرشحين لحصد اللقب في هذه النسخة.

تطور منتخب النرويج بشكل كبير في الفترة الأخيرة وأصبح قوة كبرى في أوروبا.

وحصد منتخب النرويج برونزية بطولة أوروبا الأخيرة عام 2020 ويتقدم بشكل أفضل.

النمسا:

يشارك منتخب النمسا بعد حصد المركز الثامن في بطولة أوروبا الأخيرة عام 2020.

ومنذ وصافة الفريق للنسخة الأولى من بطولة العالم عام 1938، لم يتواجد ضمن الثمانية الكبار في العالم.

يعتبر تنافس النمسا أمام سويسرا على بطاقة التأهل إلى الدور الرئيسي.

سويسرا:

يعود منتخب سويسرا للمشاركة في بطولة العالم بعد غياب 26 عاما.

جاءت مشاركة سويسرا بالصدفة قبل انطلاق البطولة بيوم واحد فقط بسبب اعتذار منتخب أمريكا.

ويغيب منتخب أمريكا بسبب زيادة عدد حالات المصابين بفيروس كورونا في الفريق.

حقق منتخب سويسرا المركز السادس عشر في بطولة أوروبا الأخيرة وكان قد حصل على المركز الرابع مرتين في 1954 و1993.

المجموعة السادسة:

تضم المجموعة كل من البرتغال والجزائر والمغرب وأيسلندا.

البرتغال:

تأهل منتخب البرتغال بعد غياب 18 عاما منذ أخر نسخة أقيمت على أرضه في 2003.

وكان منتخب البرتغال قد حقق المركز السادس في بطولة أوروبا الأخيرة بعد غيابه 14 عاما عن البطولات القارية.

ويسعى البرتغال ليكون الحصان الأسود في النسخة الحالية من البطولة.

أيسلندا:

تأهل منتخب أيسلندا بعد حصد المركز الحادي عشر من بطولة أوروبا الأخيرة في 2020.

ويشارك منتخب أيسلندا للمرة السادسة على التوالي في بطولة العالم بعد غيابه في 2009.

وأبرز نتائج منتخب أيسلندا كانت المركز الخامس في نسخة 1997 باليابان.

وحقق الفريق المركز الحادي عشر في النسخة الأخيرة من بطولة العالم.

الجزائر:

عاد منتخب الجزائر للمشاركة في بطولة العالم بعد الغياب عن أخر نسختين.

وتأهل الفريق بعد حصد برونزية النسخة الأخيرة من بطولة إفريقيا التي أقيمت في تونس.

وكانت أفضل مراكز محاربي الصحراء في بطولة العالم هو المركز 13 من نسخة 2001 التي أقيمت في فرنسا.

المغرب:

تأهل أسود أطلس إلى بطولة العالم بعد حصد المركز السادس في بطولة إفريقيا الأخيرة.

ويعود منتخب المغرب إلى المونديال بعد غياب 14 عاما منذ أخر نسخة في 2007.

وكانت أفضل مراكز المغرب هو المركز 17 في نسخة عام 1999.

المجموعة السابعة:

تضم المجموعة منتخبات مصر والسويد وتشيلي ومقدونيا الشمالية.

مصر:

بطل إفريقيا ومستضيف البطولة يدخل النسخة الحالية بطموحات مرتفعة وهدفه الوصول للمربع الذهبي وتحقيق ميدالية تاريخية.

أفضل مراكز الفراعنة كانت إنجاز 2001 بالحصول على المركز الرابع في فرنسا.

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أنهى منتخب مصر النسخة الأخيرة من بطولة العالم في المركز الثامن ليتواجد مع الثمانية الكبار لأول مرة منذ 2001.

يدخل منتخب مصر البطولة بمعنويات مرتفعة بعد حصد منتخب الناشئين لقب بطولة العالم وبرونزية منتخب الشباب.

السويد:

أنهى منتخب السويد بطولة العالم الأخيرة في المركز الخامس عام 2019.

وكان الفريق قد أنهى بطولة أوروبا الأخيرة في المركز السابع بعدما حصد وصافة النسخة التي سبقتها عام 2018.

وسبق لمنتخب السويد التتويج ببطولة العالم 4 مرات من قبل أخرها كان عام 1999 والتي أقيمت في مصر.

تشيلي:

يشارك منتخب تشيلي للمرة السادسة على التوالي وكان أفضل مراكزه بالنسخة الأخيرة عندما حصد المركز السادس عشر.

وتأهل منتخب تشيلي بعد الحصول على المركز الرابع في بطولة أمريكا الجنوبية والوسطى.

ولا يغيب منتخب تشيلي عن المربع الذهبي لبطولة أمريكا الجنوبية منذ عام 2008 وحصد فضية 2016 والبرونزية أربع مرات.

مقدونيا الشمالية:

كان منتخب مقدونيا قبل يوم واحد من بطولة العالم مصر 2021 سيغيب عن المونديال لأول مرة منذ 2013.

لكن اعتذر منتخب التشيك عن الحضور بسبب تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا في الفريق ليحل فريق مقدونيا بدلا منه.

أفضل مراكز منتخب مقدونيا هو المركز التاسع في نسخة 2015، ويضم الفريق أسطورة المنتخب كيريل لازاروف.

وحقق منتخب مقدونيا في النسخة الأخيرة من بطولة أوروبا المركز الخامس عشر.

المجموعة الثامنة:

تضم المجموعة كل من سلوفينيا وبيلاروسيا والاتحاد الروسي لكرة اليد.

سلوفينيا:

رغم غياب منتخب سلوفينيا عن نسخة 2019 إلا أنه أبرز المرشحين لصدارة المجموعة الثامنة.

حقق منتخب سلوفينيا برونزية نسخة 2017 كما وصل المربع الذهبي وحقق المركز الرابع في 2013.

وبالرغم من عدم وصوله لمونديال 2019 إلا أن منتخب سلوفينيا قد حصد المركز الرابع في بطولة أوروبا الأخيرة.

بيلاروسيا:

يشارك المنتخب للمرة الخامسة في بطولة العالم ويعود بعد غياب في النسخة الماضية.

وكانت أفضل مراكز بيلاروسيا الحصول على المركز التاسع في المشاركة الأولى بنسخة 1995.

شارك منتخب بيلاروسيا في بطولة أوروبا الأخيرة وحافظ على حصوله على المركز العاشر للمرة الثالثة على التوالي.

كوريا الجنوبية:

يشارك منتخب كوريا الجنوبية بمسماه للمرة الأولى منذ 2013 إذ شارك في النسخة الماضية باسم كوريا المتحدة بفريق مكون من كوريا الشمالية والجنوبية.

وحصد منتخب كوريا وصافة بطولة آسيا في نسختها الأخيرة بعد غياب 8 سنوات عن الوصول للنهائي.

وكانت أفضل مراكز الفريق الآسيوي في بطولة العالم هو التواجد مع الثمانية الكبار وحصد المركز الثامن نسخة 1997.

يشارك منتخب روسيا تحت مسمى الاتحاد الروسي لليد بسبب إيقاف النشاط الرياضي في البلاد للمنشطات.

وأنهى منتخب روسيا نسخة 2019 في المركز الرابع عشر، ولم يتواجد في ربع النهائي من بعد نسخة 2007 إلى الآن سوى مرة واحدة فقط في 2013.

حقق منتخب روسيا المونديال من قبل مرتين في 1993 و1997.

وفي نسخة 1999 التي أقيمت في مصر حصد الفريق الروسي الوصافة.