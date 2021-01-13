لإنقاذه من الهبوط للدرجة الثالثة في إسبانيا.. جاريدو يتعاقد مع كاستيون

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 17:36

كتب : FilGoal

جاريدو - النجم الساحلي - الأهلي

أعلن نادي كاستيون المتواجد في الدرجة الثانية في إسبانيا تعاقده مع المدرب خوان كارلوس جاريدو حتى نهاية الموسم الجاري.

وتعد هذه هي أول مرة يعود فيها مدرب الأهلي الأسبق للتدريب في إسبانيا بعد آخر تجربة له هناك مع ريال بيتيس في عام 2014.

ويحتل كاستيون المركز الـ21 وقبل الأخير في الدرجة الثانية بعد مرور 21 جولة من المسابقة ما يجعله مهدد بالهبوط للدرجة الثالثة.

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وحصد كاستيون 19 نقطة ويفصله عن مراكز البقاء نقطة وحيدة.

ويقام الدوري الإسباني الدرجة الثانية بمشاركة 22 فريقا ويخوضون 46 جولة.

وكانت آخر تجربة لجاريدو هي تدريب الوداد المغربي الموسم الماضي قبل رحيله عنه لسوء النتائج.

جاريدو كاستيون
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