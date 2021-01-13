انتهى مونديال اليد - مصر (35) - (29) تشيلي.. الانتصار الأول للفراعنة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم افتتاح كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيفها مصر من 13 لـ31 يناير.

تقام البطولة بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ تم تقسيمهم على ثماني مجموعات.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق إنجازا تاريخيا بتجاوز المركز الرابع الذي حققه في عام 2001.

وكان آخر أفضل إنجاز لكرة اليد المصرية هو احتلال المركز الثامن في نسخة 2019.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بملاقاة تشيلي في استاد القاهرة.

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نهاية المباراة بفوز منتخب مصر بنتيجة 35-29.

ق57: منتخب مصر يتقدم في النتيجة 33-27.

ق50: منتخب تشيلي يقلص النتيجة لفارق 5 أهداف 28-23.

ق45: تقدم منتخب مصر 27-19.

ق40: منتخب مصر يتقدم في النتيجة 25-16.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بنتيجة 18-11.

ق25: منتخب مصر يوسع الفارق لسبعة أهداف والنتيجة تشير لتقدم الفراعنة 15-9.

ق20: منتخب مصر يتقدم في النتيجة 12-7.

ق15: منتخب تشيلي يقلص الفارق والنتيجة تصبح 8-5.

ق11: منتخب مصر يتقدم في النتيجة 7-3.

ق8: منتخب مصر يتقدم 5-2 بعد ثماني دقائق ويوسع الفارق في النتيجة.

ق5: مرور 5 دقائق والتعادل بنتيجة 2-2.

7:00: انطلاق المباراة.

6:25: منتخب مصر سيواجه تشيلي في تمام السابعة مساء.

📸 صور ولقطات من حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد في الصالة المعطاه بـ استاد القاهرة 🇪🇬🏟 pic.twitter.com/E8K5QwQfTp — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 13, 2021

6:14: نهاية حفل افتتاح البطولة.

6:10: دخول تامر حسني لتقديم أغنية البطولة الرسمية.

6:00: انطلاق مراسم افتتاح البطولة.

جانب من افتتاح بطولة العالم لكرة اليد على أرض مصر 🇪🇬😍#مصر2021 pic.twitter.com/INE6BERM3e — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 13, 2021

5:54: الرئيس عبد الفتاح السيسي: أرحب بكل الرياضيين في أرض مصر في أكبر تجمع رياضي وفي رسالة للعالم إننا نستطيع التعايش أمام جائحة كورونا ونستطيع أن نتجاوز تلك المحنة سويا ونصبح أكثر تفهما لقيمة الحياة ونقدر قيمة التعايش السلمي والآمن بين الشعوب، بسم الله نعلن افتتاح بطولة العالم لكرة اليد بجمهورية مصر العربية.

5:52: حسن مصطفى: لو البطولة أقيمت في أوروبا أو أمريكا لم تكن لتنجح بتلك الطريقة.

5:50: حسن مصطفى: شكرا لرئيس الجمهورية على متابعته لكافة تفاصيل تنظيم البطولة ومساعدتك على نجاحها

5:47: حسن مصطفى: اخترنا السيناريو الأصعب لتنظيم البطولة لتكون كالضوء في النفق المظلم في ظل الفيروس الذي يواجه العالم منذ بداية عام 2020.

5:45: حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد: أشكر جميع المنتخبات على الموافقة على المشاركة في البطولة، ولم يكن قرارا سهلا لتنظيم تلك البطولة.

5:40: وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استاد القاهرة لحضور مراسم الافتتاح.